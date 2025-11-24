Incidente tra San Miniato e Empoli in Fi-Pi-LI: circa 10km di coda

Incidente questa mattina sulla Fi-Pi-Li. Intorno alle 8.30 si è verificato uno scontro tra San Miniato ed Empoli Est, in direzione Firenze.
Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente. Una persona è rimasta ferita e sul posto sono intervenuti i soccorsi che l'hanno trasportata in codice verde all'ospedale San Giuseppe di Empoli.
A causa dell'incidente si sono formati circa 8 km di coda in aumento.
