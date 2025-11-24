La rassegna 'Libri a Pacchi' negli spazi dell'iCare: si presenta 'Volontari della libertà' di Carmelo Albanese

Sabato 28 novembre alle ore 17.30 si terrà la presentazione del volume “Volontari della libertà. L’arruolamento nei Gruppi di combattimento a Empoli e in Valdelsa (1944-1945)”, scritto da Carmelo Albanese e pubblicato quest'anno da Le Monnier.

Il libro ricostruisce, attraverso un’ampia ricerca su fonti in gran parte inedite, la storia degli oltre 600 volontari dell’Empolese Valdelsa che, tra il 1944 e il 1945, si arruolarono nei Gruppi di combattimento del ricostituito Regio Esercito per affiancare gli Alleati nella liberazione dell’Italia. L’autore, Dottore di ricerca in Storia contemporanea all’Università di Firenze e docente di Storia e Filosofia all’IIS “Virgilio” di Empoli, esplora il contesto sociale, politico ed emotivo in cui maturò questa scelta collettiva, mettendo in luce il ruolo dei CLN locali, la solidarietà tra famiglie, il peso degli anni di guerra e il desiderio di ricostruire un Paese segnato da conflitti, privazioni e autoritarismo.

A dialogare con Albanese sarà lo storico Francesco Catastini, consigliere del Circolo Gaetano Pacchi, che introdurrà il volume e guiderà l’incontro attraverso i principali snodi della ricerca. Al termine della presentazione è previsto uno spazio per le domande del pubblico e il consueto firmacopie.

Con questo evento la rassegna Libri a Pacchi, promossa dal Circolo ARCI G. Pacchi di Fucecchio, si sposta negli spazi dell’associazione iCare, in Via I Settembre 43/A.

L’ingresso è libero.

Per informazioni: circolopacchi@gmail.com

339 5824469.

La rassegna “Libri a Pacchi” proseguirà con quattro appuntamenti già confermati:

13 dicembre con Alessandro Volpi (“La guerra della finanza”);

10 gennaio con Davide Serafin (“Non avete voglia di lavorare”);

24 gennaio con Gabriele Cavallini (“Cuoio”);

7 febbraio con Marco Vichi (“Notti nere”).

