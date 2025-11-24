Lavori alla rete idrica, disagi a Castelfiorentino e Cerreto Guidi

Condividi su:
Leggi su mobile

Due interventi sulla rete idrica programmati da Acque Spa comporteranno sospensioni dell’erogazione dell’acqua nella giornata di giovedì 27 novembre, con possibili slittamenti al giorno successivo in caso di maltempo.

A Castelfiorentino, dalle 8.30 alle 13, i rubinetti resteranno asciutti in via Barbieri, via Maremmana e via Profeti (nel tratto compreso tra le vie Grieco e Barbieri). Al ritorno del servizio potranno verificarsi fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire nel giro di poco tempo. Se le condizioni meteorologiche non consentiranno i lavori, l’intervento sarà rimandato a venerdì 28 novembre, con gli stessi orari e modalità.

Disagi anche a Cerreto Guidi, dove dalle 8 alle 11.30 sarà interrotta l’erogazione in via Cerretana, via Giannini e via Soldaini. Anche qui, al ripristino, potranno manifestarsi temporanei fenomeni di acqua torbida. In caso di pioggia o condizioni avverse, il cantiere slitterà a venerdì 28 novembre, sempre nello stesso orario.

Acque si scusa per i disagi e invita gli utenti a contattare il numero verde 800 983 389 per eventuali chiarimenti o aggiornamenti.


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina