Lucca sempre più internazionale: boom di richieste da cittadini inglesi, tedeschi e olandesi in testa

Lucca piace sempre più ai cittadini non italiani, soprattutto quelli che provengono da Gran Bretagna, Germania e Paesi Bassi. Acquirenti stranieri che sembrano preferire soprattutto le frazioni di San Concordio, Sant'Anna e San Donato.

Questo è quanto traspare dai primi dati di massima di Mediatori Group, per quanto concerne il mercato immobiliare nel primo semestre del 2025. Le statistiche definitive saranno disponibili solo il prossimo anno, ma è possibile nel frattempo individuare alcuni aspetti più paradigmatici. E quello che sembra balzare all'occhio è la conferma del territorio lucchese che resta apprezzato da persone non italiane intenzionate ad acquistare casa.

"Negli ultimi sei mesi abbiamo assistito ad un incremento di clienti stranieri: inglesi, tedeschi ed olandesi – ha confermato Cesare Caruso, responsabile Mediatori Group dell'agenzia di Lucca - per tipologie di case che vanno sui 150mila euro, non necessariamente ville con piscine".

Per quanto concerne i clienti italiani, la richiesta riguarda le frazioni più periferiche della città. “E' salita la richiesta di case con una terza camera, da adibire a studio o a stanza relax – ha aggiunto – anche la presenza di un giardino esterno a corredo dell'immobile, pur non essendo fondamentale, resta importante e frequente. Economicamente parlando, per soluzioni del genere si va dai 150mila ai 200mila euro".

Restano sostanzialmente invariate rispetto alla precedente rilevazione le quotazioni immobiliari: ad aver fatto registrare la quotazione più elevata è in generale il capoluogo. Partendo dalla frazione di San Marco: 2200 euro al metro quadro per un appartamento nuovo e 1700 per l'usato ristrutturato.

Quotazione alta anche per San Donato, Sant'Anna e San Concordio: 2300 euro il “nuovo”, 1700 l'usato. Uscendo dai confini comunali, troviamo Altopascio e Spianate: una nuova costruzione viene valutata 2000 euro al metro quadrato, mentre l'usato risulta più abbordabile (rispettivamente 1200 e 1300). A Capannori e Porcari il nuovo vale 1800 euro al metro quadro, mentre l'usato si attesta rispettivamente a 1000 e 1300 euro. Ancor più economica la Garfagnana: 1100 euro per un nuovo appartamento e 700 per uno ristrutturato a Pieve Fosciana, rispettivamente 900 e 500 sia a San Romano che a Camporgiano. Il Comune in assoluto più economico è infine Vagli: 600 euro al metro quadro per il nuovo, 350 per un appartamento ristrutturato.

Il prezzo medio del compravenduto è stato di 108.300 euro sostanzialmente stabile rispetto al 2023, con proposte accettate in una media di 22 giorni (in diminuzione). In lieve aumento il tempo medio di vendita che si attesta a 7-8 mesi.

Fonte: Ufficio stampa