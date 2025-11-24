Rischio idrogeologico e idraulico, allerta arancione su Toscana nord ovest

L'intensificarsi della perturbazione atlantica porta piogge diffusi e rovesci su tutta la Toscana. In questo scenario la Sala operativa della Protezione civile regionale, oltre a prorogare fino a domani, martedì 25 novembre, l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore su tutta la Toscana, ha emanato l’allerta arancione nelle zone della Valle del Serchio e in Versilia, dunque sia sulla costa che in Garfagnana, nella zona del Valdarno e sul versante appenninico a nord ovest della Toscana, dalle 17 di questo pomeriggio fino alle ore 9 di domani 25 novembre, sempre per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore.

Dalla serata di oggi, ma soprattutto nella giornata di domani martedì 25 novembre, sono attese piogge anche molto abbondanti specie sul versante nord ovest, in Lunigiana, nell’alto livornese e alto pisano. Temporali in serata e nella notte di oggi sempre sul nord ovest e aretino.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, in base alle diverse tipologie di rischio, sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/allertameteo

L'aggiornamento nel pomeriggio di lunedì 24 novembre

"Linea temporalesca attiva dalla costa pisana passando per le province di Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e parte di Firenze fino al Mugello. Nelle prossime ore fenomeni localmente persistenti, in particolare sulle zone di nord ovest". Così sulla propria pagina social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, nell'ultimo aggiornamento sul maltempo che sta interessando la Toscana in queste ore. Focus anche sui fiumi: l'Ombrone pistoiese è al secondo livello a Ponte alle Vanne e al primo livello a Poggio a Caiano, il Brana è al secondo livello ad Agliana mentre Ozzeri è al secondo livello stabile a Lucca.

Notizie correlate