Montespertoli lancia un avviso pubblico per la realizzazione di un progetto unitario di Street Art nel centro storico

Il Comune di Montespertoli prosegue il percorso di rigenerazione urbana e valorizzazione del centro storico con il lancio ufficiale dell’“Open Call Street Artist”, un bando pubblico rivolto ad artisti, collettivi, gallerie e associazioni specializzate in street art . L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di revisione degli strumenti di pianificazione urbanistica avviato dal Comune e punta a restituire nuova identità e valore agli spazi del centro storico. Attraverso interventi di arte contemporanea, il progetto mira a rafforzare il senso di comunità, rivitalizzare da un punto di vista commerciale l’area centrale del capoluogo e sostenere, al tempo stesso, lo sviluppo turistico e l’economia locale.

«Con questo bando – afferma Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli – vogliamo compiere un passo ancora avanti nel progetto di rigenerazione del nostro centro storico. La street art non è soltanto un intervento estetico, ma uno strumento capace di attivare energie sociali, culturali ed economiche. Crediamo che un centro più bello, riconoscibile e vissuto possa diventare un motore per il commercio, un’attrazione per chi visita il territorio e un motivo d’orgoglio per chi lo abita. Rigenerare il cuore del paese significa investire nella vitalità futura di tutta la comunità.»

L’Amministrazione comunale ha recentemente individuato alcune facciate del centro storico idonee ad accogliere opere murarie, grazie all’avviso esplorativo rivolto alla cittadinanza. L’obiettivo è la creazione di una vera e propria “galleria a cielo aperto”, un percorso unitario di arte muraria che valorizzi il tessuto urbano e diventi un elemento distintivo per residenti, visitatori e attività commerciali.

Le superfici selezionate sono distribuite nei punti più significativi dei percorsi pedonali e delle aree commerciali del centro storico. Si tratta delle facciate situate in Piazza Don Minzoni, in via Sonnino, all’angolo tra via Roma e via Alighieri, in via Martini e in via Roma. Questi edifici costituiscono snodi urbani ad alta visibilità, aree interessate da recenti interventi di rigenerazione e punti del centro che negli anni hanno risentito maggiormente della perdita di vitalità commerciale, rendendoli luoghi strategici per un intervento di valorizzazione artistica.

Il bando chiede ai partecipanti di ideare un progetto coerente e unitario, capace di dialogare con il contesto storico e culturale del paese, attraverso tracce narrative che includono l’identità enogastronomica e artigianale, le personalità locali, le tradizioni, il rapporto fra paesaggio e tessuto urbano e il dialogo tra generazioni. Le proposte dovranno includere una relazione descrittiva, esempi di opere realizzate, tavole o bozzetti, un quadro economico e un cronoprogramma dei lavori.

Le candidature possono essere presentate esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.montespertoli@postacert.toscana.it entro le ore 24:00 del 12 dicembre 2025. Una commissione tecnica valuterà i progetti sulla base di criteri quali originalità, interpretazione del tema, coerenza narrativa e semplicità manutentiva.

La graduatoria sarà pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza sul sito istituzionale del Comune di Montespertoli.

Informazioni complete sul sito istituzionale dell’ente.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa