Musei per l’Alzheimer: il programma del Mudev dedicato agli anziani fragili e alle loro famiglie fa tappa a Empoli

Continua “Musei per l’Alzheimer”, il programma dedicato alle persone anziane fragili e a chi se ne prende cura. Sabato 22 novembre 2025, la nuova stagione del programma dedicato alle famiglie che vivono un’esperienza di demenza ha fatto tappa a Empoli, per visitare Provincia Novecento, nei locali dell’Antico ospedale S. Giuseppe, in Via dei Paladini.

Ad accogliere gli assistiti e le loro famiglie Cristina gelli e Marco Campigli, che curano la mostra. Il calendario è articolato in diversi incontri, ospitati un sabato al mese, a rotazione, nei diversi musei che appartengono al sistema museale del Mudev.

I partecipanti - persone con demenza, insieme a familiari, amici, assistenti domiciliari avranno l’occasione di frequentare i luoghi del territorio dedicati all’arte e alla cultura, apprezzandone le opere e condividendo emozioni e riflessioni.

Le attività sono progettate e realizzate da un gruppo composto da educatrici museali e educatori geriatrici formati dal Sistema Musei Toscani per l’Alzheimer ed esperti nella comunicazione e nella relazione con persone che vivono un’esperienza di demenza.

Il programma nasce con l’obiettivo di offrire a chi invecchia e sperimenta l’incontro con la fragilità, opportunità per uscire di casa e vivere attivamente i luoghi della comunità.

È una proposta per coppie, per persone che vivono una relazione di cura: nella convivenza con la demenza la famiglia protegge e difende la persona anziana fragile ma manifesta anche una domanda

forte di aiuto e tutela – di sostegno nella gestione del carico assistenziale. Tra le criticità/difficoltà più complesse condivise dalle famiglie che vivono un’esperienza di demenza c’è la solitudine, il senso di abbandono e il rischio di isolamento sociale.

Partecipare agli incontri insieme significa esplorare un’occasione per uscire di casa e dedicarsi ad un’attività diversa da quelle che costituiscono la routine assistenziale.

Recarsi insieme in uno spazio della comunità, votato alla cultura, alla bellezza è un piccolo evento

–un’occasione per prepararsi, vestirsi bene, tenere viva/recuperare una qualche forma di cura di sé; incontrare gli altri, vivere nuove e diverse relazioni. E allo stesso tempo riscoprirsi nella relazione con la persona che si accompagna - apprendere nuove modalità di comunicazione, nuovi linguaggi possibili.

Il programma, attivo da molti anni e dal 2022 è realizzato in collaborazione con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e rientra – come da indicazione della Regione Toscana, tra le proposte prescrivibili all’interno dei programmi di accompagnamento alle cure domiciliari.

Per saperne di più:

https://museiperlalzheimer.wordpress.com/il-progetto-2/

https://www.museitoscanialzheimer.org/

MUSEI PER L’ALZHEIMER - EMPOLESE VALDELSA

Sabato 22 novembre ore 15.00

Mostra ‘Provincia Novecento’

Antico Ospedale S. Giuseppe

Via dei Paladini

PER CHI

Gli incontri sono dedicati a persone con demenza assieme a chi se ne prende cura (familiari, amici o badanti) e propongono attività in piccoli gruppi, con il coinvolgimento di tutti i partecipanti, per costruire nuove e più efficaci modalità di relazione.

COSA FAREMO

Ci troveremo al piano terra del museo per conoscerci, familiarizzare con l'ambiente e con gli altri partecipanti. Visiteremo il museo osservando le opere e condividendo, in un ambiente aperto al confronto, accogliente e amichevole, le nostre sensazioni, i nostri pensieri e punti di vista. Ci saluteremo dandoci appuntamento al prossimo incontro.

DURATA DELL'INCONTRO

Ogni attività ha la durata di circa due ore dal momento dell'accoglienza a quello dei saluti.

INFO E CONTATTI

Per ulteriori informazioni, richieste e necessità non esitate a contattarci: Luca Carli Ballola: 338 6645848 / Barbara Fedeli: 340 8995875

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate