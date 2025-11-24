Nove denunciati per alcol o droga alla guida nel Pisano, un uomo per lesioni e porto di coltello

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione alla guida in condizioni di alterazione psico-fisica. Nel corso della settimana appena trascorsa, l’attività preventiva e repressiva ha portato al deferimento in stato di libertà di nove persone per guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, oltre a un deferimento per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Sette conducenti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici ben superiori ai limiti di legge.

Tra i casi principali:

Bientina (PI): un neopatentato è stato fermato alla guida di un’autovettura con tasso alcolemico di 1,18 g/l. La patente non è stata ritirata perché non era al seguito

Pisa: due automobilisti sono stati controllati con tassi alcolemici rispettivamente di 1,12 g/l e 1,26 g/l; in entrambi i casi le patenti sono state ritirate.

Crespina Lorenzana (PI): un pensionato ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico; la patente è stata ritirata.

Due persone sono state deferite per reati legati all’uso di sostanze stupefacenti, uno a San Giuliano Terme (PI) dove un conducente pur mostrando evidenti sintomi di alterazione, ha rifiutato l’accertamento sanitario; anche in questo caso la patente è stata ritirata.

L’attività dei Carabinieri ha riguardato anche reati contro la persona. A Pisa, in via Fiorentina, i militari hanno denunciato un uomo per lesioni personali, minacce e porto di armi od oggetti atti ad offendere: l’uomo era in possesso di un coltello a serramanico con cui aveva ferito un altro individuo all’addome durante una lite. L’arma è stata posta sotto sequestro.