Empoli, nuova proroga per i lavori in via della Tinaia: assemblea pubblica per fare il punto della situazione

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

Traffico vietato fino al 12 dicembre 2025, assemblea convocata per giovedì 27 novembre

Richiesta una seconda proroga da parte del Genio Civile Valdarno Superiore - sede di Firenze per i lavori di sicurezza idraulica lungo via della Tinaia, nel tratto da Capannone all'abitato di Tinaia. Con ordinanza numero 506 del 21 novembre 2025, il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni è prorogato fino al 12 dicembre 2025.

Per fare il punto della situazione nei confronti dei residenti della frazione, è stata indetta un'assemblea pubblica al circolo Arci della Tinaia giovedì 27 novembre alle ore 18.30. Saranno presenti il sindaco Alessio Mantellassi, la dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Roberta Scardigli, oltre ai tecnici del Genio Civile e della Regione Toscana, enti titolari dei lavori.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
24 Novembre 2025
Teatro Cinema

Il Culturale Cineclub presenta 'Divorzio all'italiana' all'Excelsior di Empoli

Il CULTURALE Cineclub Empolese prosegue la rassegna di novembre presentando Divorzio all’italiana (1961), iconico capolavoro della commedia all’italiana impreziosito dalle indimenticabili interpretazioni di Marcello Mastroianni, Daniela Rocca e Stefania Sandrelli. [...]

Empoli
Attualità
24 Novembre 2025

Use Computer Gross, amara sconfitta in volata contro Borgomanero

Il giorno dopo brucia ancora. La sconfitta in volata dell’Use Computer Gross contro Borgomanero deve ancora essere digerita dai biancorossi, prima sprofondati sotto un pesante passivo, poi capaci di una [...]

Fucecchio
Attualità
24 Novembre 2025

Torna la Carovana G.Round: prima tappa a Fucecchio

La Carovana G.Round – itineranti avventure gravel torna in sella per una nuova, attesissima edizione: il prossimo 29 novembre 2025 cicliste e ciclisti da tutta Italia si ritroveranno a Fucecchio, [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina