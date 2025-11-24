Empoli, nuova proroga per i lavori in via della Tinaia: assemblea pubblica per fare il punto della situazione

Richiesta una seconda proroga da parte del Genio Civile Valdarno Superiore - sede di Firenze per i lavori di sicurezza idraulica lungo via della Tinaia, nel tratto da Capannone all'abitato di Tinaia. Con ordinanza numero 506 del 21 novembre 2025, il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli, motoveicoli, velocipedi e pedoni è prorogato fino al 12 dicembre 2025.

Per fare il punto della situazione nei confronti dei residenti della frazione, è stata indetta un'assemblea pubblica al circolo Arci della Tinaia giovedì 27 novembre alle ore 18.30. Saranno presenti il sindaco Alessio Mantellassi, la dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Roberta Scardigli, oltre ai tecnici del Genio Civile e della Regione Toscana, enti titolari dei lavori.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

