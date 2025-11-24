Prorogata l'allerta meteo nell'Empolese Valdelsa

È stata prorogata fino al pomeriggio di domani, martedì 25 novembre, l’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Il provvedimento interessa i Comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli, dove le amministrazioni invitano la popolazione alla prudenza.

L’estensione dell’allerta è stata disposta sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale Regionale della Toscana, che monitora costantemente l’evoluzione della perturbazione in corso.

Si raccomanda ai cittadini di evitare scantinati, sottopassi e aree esposte a possibili allagamenti, prestare attenzione agli spostamenti e seguire le indicazioni della Protezione civile. Possibili aggiornamenti nelle prossime ore, in base all’andamento delle condizioni meteo.

Ulteriori informazioni e bollettini sono disponibili sul portale del Centro Funzionale Regionale.