Prorogato di 6 mesi il procedimento del Piano Strutturale Intercomunale tra San Miniato e Fucecchio

Approvata la proroga di sei mesi dei termini del procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale (PSI) di San Miniato e Fucecchio, di cui l'Ente sanminiatese è responsabile dell’esercizio associato. La decisione si è resa necessaria per l’elevato numero di osservazioni pervenute, alcune delle quali caratterizzate da contenuti molto articolati. Le osservazioni sono attualmente in fase di analisi da parte della Commissione consiliare e saranno oggetto di controdeduzioni nel mese di dicembre.

La proroga è una misura necessaria per evitare le penalizzazioni previste dalla normativa vigente sull’attività edilizia ordinaria, in assenza di proroga, infatti, scatterebbero limitazioni quali il divieto di rilascio di permessi di costruire per interventi di nuova edificazione e per interventi di demolizione e ricostruzione con un aumento della volumetria complessiva. Grazie a questa decisione, cittadini, operatori economici e professionisti del settore edilizio potranno continuare a svolgere le proprie attività nel rispetto della disciplina attualmente in vigore, senza interruzioni o restrizioni.

"La scelta di adottare la proroga – spiegano il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli che ha la delega all'urbanistica e la sindaca di Fucecchio Emma Donnini – nasce dalla volontà di garantire un confronto trasparente e approfondito su tutte le osservazioni che sono arrivate, senza penalizzare il territorio e chi vi opera. Il nuovo Piano Strutturale Intercomunale è uno strumento strategico per il futuro di San Miniato e Fucecchio, e deve essere costruito in modo partecipato e consapevole. Con questa proroga tuteliamo la normale attività edilizia e assicuriamo che il percorso di approvazione del PSI possa completarsi con la dovuta attenzione e qualità".