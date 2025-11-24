Secondo ordigno bellico nel cantiere del teatro, a inizio 2026 nuova evacuazione tra Empoli e Vinci

Domenica 18 gennaio 2026 è la data stabilita, salvo condizioni meteorologiche, per la nuova evacuazione per favorire le operazioni di despolettamento e rimozione del secondo ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro il Ferruccio in Piazza G. Guerra a Empoli. L'area da evacuare coinvolge anche il territorio di Vinci.

A comunicarlo è una nota del Comune di Empoli. Il residuato bellico è stato trovato nell'area dei lavori del futuro teatro nei primi giorni di novembre, nello stesso luogo dove fu rinvenuto l'ordigno bellico nel maggio scorso e rimosso il 7 settembre, con l'evacuazione di oltre 5mila persone dai due territori.

La data, aggiungono dall'amministrazione, in ragione del complesso iter autorizzativo o del maltempo potrebbe essere anche riprogrammata in data successiva e in tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione. Per la sicurezza dei cittadini, in via precauzionale, sarà necessario evacuare un’area di raggio molto simile a quella del primo ordigno bellico. Il dettaglio delle vie e dei numeri civici delle abitazioni e attività interessate sarà diffuso successivamente. Tra i prossimi step ci sarà anche il Piano di Evacuazione per i territori di Empoli e Vinci, che verrà reso noto prossimamente.

