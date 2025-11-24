Sequestrati 8mila giocattoli contraffatti nel Livornese

Cronaca Cecina
Oltre 8mila giocattoli contraffatti, tra cui più di 2mila peluche Labubu, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cecina nell’ambito di controlli finalizzati alla tutela della sicurezza dei prodotti e al contrasto della contraffazione. Il blitz è scattato in un negozio del centro di Cecina, dove i finanzieri hanno trovato in vendita pupazzi privi dei segni distintivi e a prezzi irrisori. Il titolare è stato deferito alla Procura di Livorno.

Le indagini hanno permesso di risalire alla filiera di distribuzione, portando a un punto vendita all’ingrosso a Pisa: nella struttura sono stati sequestrati altri 2mila Labubu, insieme a scatole per il confezionamento e parti per l’assemblaggio. Nel negozio, secondo la Gdf, avveniva non solo la vendita ma anche il montaggio dei giocattoli, sfruttando la formula delle “blind box”, le buste a sorpresa.

Durante le perquisizioni sono stati trovati anche oltre 6mila giocattoli, peluche, portachiavi e palloni recanti marchi contraffatti – Disney, Marvel e club di Serie A –, oltre a sigarette elettroniche prive del sigillo dei Monopoli di Stato, ritenute non sicure. Per queste ultime è scattato anche un sequestro amministrativo e una sanzione pecuniaria.
La Guardia di Finanza ricorda che la diffusione di prodotti non genuini danneggia le imprese rispettose delle regole e il tessuto economico nazionale.

