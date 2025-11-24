Roba una confezione di formaggio e aggredisce vigilante, arrestato a Firenze

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

L'uomo ha riferito di aver tentato il furto per fame

Prima ha preso una confezione di formaggio, poi l'avrebbe nascosta all'interno della giacca per oltrepassare le casse senza pagare. Ma la scena è stata vista dall'addetto alla vigilanza, che avrebbe fermato l'autore del furto invitandolo a restituire o pagare la merce. A quel punto, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti, quest'ultimo per guadagnarsi la fuga avrebbe reagito spintonando l'addetto e tentando di colpirlo con un pugno, vedendo comunque bloccato. È successo ieri mattina, domenica 23 novembre in un supermercato di Novoli, dove sono intervenuti i militari arrestando l'uomo, un 42enne brasiliano senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, per l'ipotesi del reato di tentata rapina. La merce sottratta, di modico valore, è stata recuperata e restituita al supermercato.

Secondo quanto emerso l'uomo, con un precedente di polizia per guida in stato di ebbrezza, avrebbe detto al giudice che ha convalidato l'arresto senza adottare misure cautelari, di aver tentato il furto per fame. Secondo quanto spiegato dall'avvocato del 42enne, l'uomo è in Italia da 15 anni, ha perso il lavoro e fino a qualche giorno fa beneficiava dell'indennità di disoccupazione. Sempre da quanto riferito dal legale, che ha sottolineato l'alta frequenza di reati commessi da persone in difficoltà, l'uomo non ha più una casa e ora sarà accolto da un amico.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
24 Novembre 2025

Rischio idrogeologico e idraulico, allerta arancione su Toscana nord ovest

L'intensificarsi della perturbazione atlantica porta piogge diffusi e rovesci su tutta la Toscana. In questo scenario la Sala operativa della Protezione civile regionale, oltre a prorogare fino a domani, martedì 25 [...]

Empoli
Cronaca
24 Novembre 2025

Incidente tra San Miniato e Empoli in Fi-Pi-LI: circa 10km di coda

Incidente questa mattina sulla Fi-Pi-Li. Intorno alle 8.30 si è verificato uno scontro tra San Miniato ed Empoli Est, in direzione Firenze. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente. [...]

Firenze
Cronaca
23 Novembre 2025

Problemi sulla linea ferroviaria fiorentina ad alta velocità: ritardi fino a 120 minuti

Pesanti rallentamenti sulla linea ferroviaria fiorentina a causa di un investimento avvenuto questa mattina nei pressi della stazione di Rifredi. Il traffico è stato sospeso per quasi un’ora e ripreso [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina