Roba una confezione di formaggio e aggredisce vigilante, arrestato a Firenze

Prima ha preso una confezione di formaggio, poi l'avrebbe nascosta all'interno della giacca per oltrepassare le casse senza pagare. Ma la scena è stata vista dall'addetto alla vigilanza, che avrebbe fermato l'autore del furto invitandolo a restituire o pagare la merce. A quel punto, secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti, quest'ultimo per guadagnarsi la fuga avrebbe reagito spintonando l'addetto e tentando di colpirlo con un pugno, vedendo comunque bloccato. È successo ieri mattina, domenica 23 novembre in un supermercato di Novoli, dove sono intervenuti i militari arrestando l'uomo, un 42enne brasiliano senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, per l'ipotesi del reato di tentata rapina. La merce sottratta, di modico valore, è stata recuperata e restituita al supermercato.

Secondo quanto emerso l'uomo, con un precedente di polizia per guida in stato di ebbrezza, avrebbe detto al giudice che ha convalidato l'arresto senza adottare misure cautelari, di aver tentato il furto per fame. Secondo quanto spiegato dall'avvocato del 42enne, l'uomo è in Italia da 15 anni, ha perso il lavoro e fino a qualche giorno fa beneficiava dell'indennità di disoccupazione. Sempre da quanto riferito dal legale, che ha sottolineato l'alta frequenza di reati commessi da persone in difficoltà, l'uomo non ha più una casa e ora sarà accolto da un amico.

Notizie correlate