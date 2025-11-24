Torna la Carovana G.Round: prima tappa a Fucecchio

La Carovana G.Round – itineranti avventure gravel torna in sella per una nuova, attesissima edizione: il prossimo 29 novembre 2025 cicliste e ciclisti da tutta Italia si ritroveranno a

Fucecchio, storica tappa della Francigena toscana, per vivere un’esperienza gravel unica nel suo genere.

Immersa tra la pianura dell’Arno e le colline di San Miniato e Vinci, Fucecchio, nota per il suo centro storico medievale, è da sempre crocevia di pellegrinaggi europei, nonché luogo natale dei leggendari Cantilovers, i padroni di casa di questa edizione, che stanno lavorando da tempo per costruire un percorso che permetta di scoprire il territorio nel modo migliore possibile.

Il weekend G.Round avrà inizio già la sera di venerdì 28 novembre, con il consueto momento di apertura alla Limonaia di Parco Corsini, anche luogo della partenza il sabato mattina e del rientro finale, che riporterà tutti a Fucecchio per un “terzo tempo” in perfetto stile G.Round: informale, caloroso, sorprendente. Ad attendere e rifocillare partecipanti e curiosi sarà presente lo stand di Sesamo con i suoi burgers, perché si sa... dopo una bella pedalata reintegrare è importante!

Il percorso dell’edizione fucecchiese di G.Round condurrà le partecipanti e i partecipanti attraverso vigneti, oliveti, colline d’argilla e antiche strade romane, seguendo una traccia fluida e armonica che abbraccerà il Comune di Fucecchio, a cui si deve il patrocinio dell’evento e l’ormai solida collaborazione con i Cantilovers, ma anche i comuni limitrofi per una valorizzazione più ampia del territorio. Come da tradizione, verranno proposte due tracce: una più semplice, con meno chilometri e dislivello, pensata per chi vuole mettersi in gioco senza timori; una più impegnativa, ideale per chi desidera vivere in pieno lo spirito dei raduni invernali e affrontare la sfida del freddo e del fango.

Le G.Round sono un evento A.B.A.W. (All Bikes Are Welcome) per rispecchiare in pieno la natura inclusiva di tutti i gruppi ciclistici che alimentano la carovana di questo evento veramente unico nel suo genere ..provare per credere! Ma il week-end di eventi a Fucecchio continuerà domenica 30 Novembre con I’MARKET, mercatino di vintage, pre-loved e artigianato ad ingresso libero, dalle

10.00 alle 18:00 e sempre accompagnato dai drinks della Limonaia e dal cibo di Sesamo.

Per informazioni ecco i contatti

Instagram: @cantilovers, @g.round_italia, @imarket_vintageusato, @la_limonaia_club.

Fonte: Ufficio stampa