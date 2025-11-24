Trionfo di sapori e territorio: successo per la Cena all'Olio 2025 con 12 aziende agricole di Vinci

Si è svolto con successo l’evento gastronomico dedicato all’oro verde di Vinci tenutosi presso l'agriturismo di Streda Belvedere sabato 22 novembre. La serata, interamente dedicata alla celebrazione, oltre che all’assaggio, dell'olio extra vergine d'oliva di alta qualità, ha visto la partecipazione entusiasta di 12 aziende agricole locali, vere custodi delle eccellenze olearie del territorio. L'iniziativa, promossa dalla Pro Loco Vinci, ha avuto sempre l'obiettivo di valorizzare la filiera olivicola locale, offrendo ai partecipanti un'esperienza sensoriale unica. I commensali hanno potuto degustare ed assaporare, l'olio EVO delle aziende presenti tra le quali è stata premiata con il maggior numero di voti l’Azienda Agricola di Carlo Bianchi.

"Siamo estremamente orgogliosi della risposta ottenuta - ha dichiarato il presidente della Pro loco Vinci - vedere 12 produttori uniti per esaltare il nostro 'oro verde' è la dimostrazione che la collaborazione e la qualità sono la chiave per promuovere il nostro territorio a livello nazionale e internazionale. Questa cena non è stata solo un pasto, ma un vero e proprio viaggio attraverso la cultura e la passione dei nostri olivicoltori."

L'evento, che ha visto presenti anche le autorità cittadine, ha di fatto creato un ponte diretto tra produttori e consumatori, favorendo la conoscenza e l'apprezzamento delle pratiche di agricoltura sostenibile e di eccellenza.

Di seguito i nomi delle aziende partecipanti:

Carlo Bianchi

Santa Barbara

Matteo Orelli

Il Piastrino

Coiano/Lo Scucuzzo

Tenuta Santini

Vetrialla

Luggiano

Lupi Barano

Dianella 1

Le colline di Vinci

Streda

L'alta affluenza di pubblico conferma il crescente interesse verso i prodotti a "chilometro zero" e la volontà di sostenere le piccole e medie imprese agricole. L'organizzazione ringrazia tutti i partecipanti, le aziende agricole per la loro preziosa collaborazione, l'azienda Streda Belvedere per l'accoglienza.

Notizie correlate