Use Computer Gross, amara sconfitta in volata contro Borgomanero

Il giorno dopo brucia ancora. La sconfitta in volata dell’Use Computer Gross contro Borgomanero deve ancora essere digerita dai biancorossi, prima sprofondati sotto un pesante passivo, poi capaci di una clamorosa rimonta in mezzo a mille difficoltà ed infine beffati proprio nei minuti finali.

"Venivamo da una settimana difficile – attacca coach Luca Valentino – e quindi prima di tutto un grazie allo staff medico per essere riuscito a mettere in campo la squadra al completo. Poi un plauso va fatto al carattere dei ragazzi che hanno stretto i denti contro una squadra che ha giocato ad un ritmo che noi, in quelle condizioni, faticavamo a tenere.

La reazione che c’è stata e che ci ha portato ad arrivare ad un passo da una clamorosa vittoria ha fatto venire fuori la forza del gruppo ed il lavoro fatto finora. Peccato per come è finita e per l’evoluzione che ha avuto la partita nella prima parte. Alla fine ci è mancato qualcosa a livello di energia, era inevitabile. Siamo stati bravi ma non è bastato".

"E’ un momento delicato – prosegue – veniamo da quattro sconfitte in partite completamente diverse. Il campionato è chiaramente spezzato in due con una fascia ampia sotto la prima che è un gradino avanti a tutti. Il nostro campionato è questo, sappiamo che è dura ma proseguiamo sulla nostra strada con fiducia”. Due parole, infine, su un arbitraggio che ha destato molte perplessità. “Un arbitraggio così non è tollerabile – chiude Luca Valentino - si sono completamente persi la partita e l’hanno indirizzata. Peccato, ma io penso a quanto di buono hanno fatto i ragazzi e non voglio che niente lo metta in ombra”.

