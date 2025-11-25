A Firenze chiusura temporanea dei contenitori Plures Alia in occasione delle manifestazioni

Plures Alia informa che, in occasione delle manifestazioni con corteo di oggi, martedì 25 novembre, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, si procederà alla chiusura di tutti i contenitori stradali lungo il percorso dei cortei.

Per la manifestazione organizzata dal movimento “Studenti medi", il provvedimento scatterà dalle 16 di oggi, e resterà in vigore fino a cessate esigenze, ed interesserà le zone di piazza San Marco, via Cavour, via De’ Pucci, via dei Servi, via degli Alfani, Borgo Pinti, piazza Salvemini, via Pietrapiana, via Martiri del Popolo, piazza Dei Ciompi, via Pietrapiana, Borgo la Croce, via della Mattonaia, piazza Annigoni, via della Mattonaia, via della Colonna e piazza Santissima Annunziata.

Per la manifestazione con corteo organizzata dalla compagine antagonista Favoloska, il provvedimento scatterà a partire dalle 15 fino a cessate esigenze ed interesserà le zone di Piazza Tasso, via Vasco Pratolini, viale Ludovico Ariosto, Porta San Frediano, borgo San Frediano, via Sant'Onofrio, Ponte Amerigo Vespucci, Lungarno Amerigo Vespucci, Ponte alla Carraia Lungarno Guicciardini, Via Maggio, Via Santo Spirito, via del Presto di San Martino, Piazza di Santo Spirito, via Sant'Agostino, Borgo Tegolaio, via del Cappuccio, via delle Caldaie, via della Chiesa, via dei Serragli, via Santa Monica e piazza del Carmine.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni ubicate nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile, quindi, rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

