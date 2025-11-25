A Fucecchio la Lega in piazza con il 'Manifesto per la sicurezza'

Domani mattina, in piazza XX Settembre, la Lega sarà presente con una postazione dedicata alla sicurezza urbana. L’iniziativa, annunciata dal coordinamento locale del partito, si terrà domenica 26 novembre dalle 9.30 alle 13, in occasione del mercato settimanale.
Durante la mattinata – sottolinea la sezione comunale – saranno distribuite ai cittadini copie del “Manifesto per la Sicurezza”, documento redatto dal segretario locale Marco Cordone, che sarà presente al gazebo per illustrare i contenuti dell’iniziativa. “La Lega ascolta i cittadini” si legge nella nota diffusa dal partito, che ribadisce la centralità del tema sicurezza: “Non c’è libertà senza sicurezza”.
LEGA SALVINI PREMIER SEZIONE COMUNALE DI FUCECCHIO - CERRETO GUIDI
<< Indietro