A Montaione l'assemblea del Coordinamento regionale toscano dei Borghi più belli d’Italia

Si è svolta sabato 22 novembre, nella cornice della sala consiliare del Municipio di Montaione, l’assemblea del Coordinamento regionale de I Borghi più belli d’Italia in Toscana, passaggio propedeutico al rinnovo delle cariche nazionali (presidente e consiglio nazionale) in scadenza il prossimo anno (maggio).

All’ordine del giorno, tra i vari punti, anche il rinnovo degli organi regionali relativi all’associazione, ovvero il coordinatore regionale e il consigliere nazionale delegato per la Toscana.

Gli amministratori, in rappresentanza dei 29 borghi toscani aderenti all’associazione de I Borghi più belli d’Italia, hanno tracciato un bilancio degli ultimi cinque anni, stimolati dalle relazioni di Rosalba Cardinale, consigliere nazionale (delegata per la Toscana) uscente e da Elisabetta Giudrinetti, coordinatore regionale uscente, proponendo utili spunti per rinforzare il percorso già tracciato aprendolo ad ulteriori nuove prospettive.

Al termine dell’assemblea, Elisabetta Giudrinetti – candidata dal comune di Ortignano Raggiolo - è stata eletta all’unanimità alla carica di membro del prossimo Consiglio Direttivo nazionale in rappresentanza dei Comuni certificati in Toscana e Luca Belcari, vice sindaco del Comune di Montaione, proposto dall’amministrazione stessa, è stato altrettanto eletto all’unanimità come coordinatore de I Borghi più belli d’Italia in Toscana.

Nel suo intervento, il neo coordinatore Belcari, ringraziando per la fiducia accordata, ha affermato di voler subito avviare un confronto costruttivo con gli altri Comuni per delineare le linee operative su cui impegnarsi nel corso del mandato, l’associazione sta lavorando su diversi fronti di sviluppo turistico e occorre sensibilizzare la partecipazione attiva delle amministrazioni comunali a tutte le iniziative programmate a livello nazionale e garantire la sinergia con le strategie del Consiglio Direttivo nazionale.

Conclusa l’Assemblea, i delegati hanno potuto apprezzare le caratteristiche del borgo che fanno di Montaione uno dei Borghi più belli d’Italia dal 2018, e il programma della giornata ha previsto un approfondimento culturale per i partecipanti alla Gerusalemme di San Vivaldo, con visita guidata.

