A Stasera pago io! si chiude con La regina delle nevi

Ultimo appuntamento per Stasera pago io!, rassegna teatrale dedicata alle famiglie, che venerdì 28 novembre ha in programma La regina delle nevi di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale con Alice Bachi, produzione Giallo Mare Minimal Teatro.

La Regina delle Nevi ha come protagoniste due figure femminili: la sovrana che con i suoi poteri strega gli umani riducendoli ad automi privi di memoria e di sentimenti, e Gerda, una bambina che affronta mille peripezie per liberare il suo amico Kay, prigioniero della Regina delle Nevi. Questo è lo sfondo sul quale, come in un gioco di specchi s’innesta la storia di Margherita, una ragazza che da bambina insieme al suo amico del cuore Giacomo, amava ascoltare la favola delle Regina dalla voce della nonna. Margherita non ha mai dimenticato quella favola, ma, al contrario della bambina del racconto, non ha mai trovato il coraggio per affrontare e sconfiggere le sue parole e dare un lieto fine alla sua storia personale. Età consigliata: 6-11 anni

L’originale formula prevede che siano i bambini a “pagare” l'ingresso a teatro ai parenti, grazie alla loro creatività e muniti di fantassegni, conquistati a scuola, nelle classi che hanno aderito al progetto, durante le animazioni nei centri commerciali Coop o portando un disegno e presentandolo alla cassa del teatro. Stasera pago io è un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

Per informazioni sui fantassegni ci si può rivolgere a Giallo Mare.

Domani pomeriggio, mercoledì 26 novembre, prevendita in teatro dalle 16.30 alle 19.00.

Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno. Il fantassegno è necessario, ma non dà diritto di ingresso a teatro.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro