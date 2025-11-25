Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Importantissima vittoria per i ragazzi di Renato Gasperoni, che al PalaBetti chiudono la pratica Basket Calcinaia sul 91-88 e riscattano la sconfitta subita nel match di andata, andando a prendersi due punti fondamentali per la classifica. Ritmi alti e grande intensità offensiva per tutti i quaranta minuti, con ben cinque gialloblu in doppia cifra. Botta e risposta fin dalla palla a due, con le difese ballerine e gli attacchi che dominano la scena per il 21-17 dopo dieci minuti. Nessuno scossone nella seconda frazione, preludio al +5 castellano su cui si va negli spogliatoi (43-38). Un equilibrio che resta tale anche nella seconda parte di gara, finché l’Abc prova ad indirizzare la sfida toccando il +7 all’inizio del quarto periodo (69-62). Un parziale di 0-9 in favore degli ospiti, però, rimette tutto in discussione e rimanda il verdetto al punto a punto finale, quando i gialloblu sfruttano il fallo sistematico e chiudono definitivamente i giochi dalla lunetta.

Prossimo impegno lunedì 1 dicembre alle 21:15 sul parquet di Ghezzano.

Abc Castelfiorentino – Basket Calcinaia 91-88

Tabellino: Garbetti, Ticciati 28, Baldi, Vallerani 11, Leti 13, Bufalini, Marchetti 18, Ciulli 6, Bini, Kamberaj, Niccolini 13, Giglioli 2. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 21-17, 22-21, 24-24, 24-26

UNDER 17 REGIONALE

Prima battuta d’arresto per i ragazzi di Alberto Ciampolini, che dopo una partita combattutissima cedono il passo alla Virtus Certaldo negli ultimi due giri di cronometro: 66-74 il finale al PalaBetti. Grande equilibrio fin dai primi minuti, con le squadre che nella prima parte procedono a braccetto andando all’intervallo sul 35-37. Nella ripresa la gara procede senza un padrone, con i gialloblu che mettono la testa avanti difendendo due/tre possessi di vantaggio, ma nei minuti finali la Virtus impatta e mette la testa avanti, per poi allungare in volata.

Prossimo impegno martedì 2 dicembre alle 16:30 al PalaGilardetti contro il Biancorosso Empoli.

Abc Castelfiorentino – Virtus Certaldo 66-74

Tabellino: Bufalini 2, Di Vilio 10, Di Carlo 14, Paniccià 21, Falorni 5, Bertelli 4, Capuana 4, Giovannoni 4, Macchi 2, Nardi, Bianchi, Capocchini. All. Ciampolini.

Parziali: 16-18, 19-19, 20-17, 11-20

UNDER 15 ECCELLENZA

Primo acuto stagionale per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che battono a domicilio la Juve Pontedera per 61-74. Dopo l’equilibrio iniziale, con il primo quarto che si chiude in perfetta parità (23-23), i gialloblu cambiano passo e scavano il solco nella seconda frazione, quando alzano le barricate in difesa piazzando un break di 8-21 che manda tutti al riposo lungo sul 31-44. Nella ripresa l’Abc tiene altissima la concentrazione e difende il vantaggio, che resta invariato alla terza sirena (46-59), per poi rispedire al mittente i tentativi locali di riaprire i giochi nell’ultimo quarto e mettere così l’ipoteca sul primo successo di questa stagione.

Prossimo impegno domenica 30 novembre alle 11:30 al PalaBetti contro Monsummano.

Juve Pontedera – Abc Castelfiorentino 61-74

Tabellino: Macchi, Nardi 3, Giovannoni 24, Bellesi 2, Profeti 17, Scherillo, Faffi 1, Barbieri 4, Falorni 4, Muoio 5, Bertelli 14. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 23-23, 8-21, 15-15, 15-15

ALLIEVI CSI

Secondo successo per i ragazzi di Claudio Calvani, che nel primo impegno lontano da casa espugnano il parquet della Freccia Azzurra per 64-67. Ottimo l’approccio dei gialloblu, solidi padroni nella metà campo d’attacco, che scappano toccando il +16 dopo dieci giri di cronometro (13-29). Nella seconda frazione arriva puntuale la reazione locale che riduce la forbice fino al 32-38 di metà gara. Al rientro dagli spogliatoi l’Abc riprende il mano l’inerzia e amministra, ma in volata i fiorentini riaprono tutto: si arriva così al punto a punto finale, con i gialloblu che infilano i possessi decisivi andando a prendersi i due punti.

Prossimo impegno venerdì 5 dicembre alle 16:30 al PalaGilardetti contro l’Olimpia Legnaia.

Freccia Azzurra – Abc Castelfiorentino 64-67

Tabellino: Cetti 5, Scherillo 17, Galli 6, Gazzarrini 11, Marzuoli 2, Macchi 16, Scarscelli 2, Anton 6, Battaglia 2, Cipolla, Bellandi, Torregrossa. All. Calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 13-29, 19-9, 15-18, 17-11

UNDER 13 REGIONALE

Non accenna a frenarsi la corsa dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, che al PalaBetti chiudono la pratica Laurenziana sull’88-29 e mantengono l’imbattibilità. Gara a senso unico per tutti i quaranta minuti, con i gialloblu che prendono il largo già nella prima frazione (25-6 al 10′) per poi allungare a dismisura al rientro dall’intervallo e difendere con grande autorità il primo posto del girone.

Prossimo impegno domenica 30 novembre alle 9:30 sul parquet della Folgore Fucecchio.

Abc Castelfiorentino – Laurenziana Basket 88-29

Sono scesi in campo: Costa, Bini, Fineschi, De Simone, Sordi, Lisi, Iori, Allegra, Bagnoli, Profeti, Lucchesi, Sardelli. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 25-6, 15-12, 26-6, 22-5

UNDER 17 FEMMINILE

Prosegue in salita la stagione delle ragazze di Gianni Lazzeretti, che cadono 66-20 in casa della Virtus Siena. Le locali indirizzano subito la sfida toccando il 23-6 dopo dieci giri di cronometro. Nelle due frazioni centrali la gara si fa più combattuta, ma tale è ormai il divario che a Siena basta amministrare.

Prossimo impegno domenica 30 novembre alle 17 sul parquet della Synergy.

Virtus Siena – Abc Castelfiorentino 66-20

Tabellino: Antognotti 6, Mancini 3, Ciampolini 2, Dainelli 3, Latini 2, Montanelli 1, Jahelezi N. 1, Jahelezi S. 2, Zenarti, Hoxha, Panzani. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 26-3, 7-5, 12-5, 21-7

MINIBASKET

Sono stati gli Aquilotti 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli i grandi protagonisti del weekend del minibasket, con il trionfo castellano al torneo internazionale “Un canestro per Bologna” andato in scena a Zocca (Mo). Una super cavalcata quella degli Aquilotti gialloblu, che hanno chiuso la manifestazione imbattuti vincendo contro Recanati, Ravenna, Costone Siena e nella finalissima contro Cecina. Quattro ottime prestazioni per la truppa castellana, protagonista di una bellissima tre giorni sia in campo che fuori dal campo.

Altra grande vittoria, stavolta al PalaBetti, per gli Esordienti 2014 di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, che si sono imposti con autorità sul Montesport proseguendo così la loro splendida corsa. Sconfitta in volata ai punti, invece, per gli Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong, che dopo una combattutissima partita contro il Santo Stefano Campi, hanno ceduto il passo agli ospiti per un solo punto di differenza.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino