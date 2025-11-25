Addio a Bruna Pinasco, la 'Bibi' delle vignette di Sergio Staino

È scomparsa all’età di 74 anni Bruna Pinasco, moglie del fumettista Sergio Staino, venuto a mancare due anni fa. Conosciuta come “Bibi”, era presenza centrale nelle celebri vignette dell’autore, ritratta accanto a Bobo e ai loro figli, Ilaria e Michele. A darne notizia sono la famiglia e il Comune di Scandicci.

La camera ardente sarà allestita al Castello dell’Acciaiolo. Pinasco, originaria del Perù, è stata per Staino un punto di riferimento costante, nella vita e nel lavoro, soprattutto negli ultimi anni segnati dalla quasi totale cecità dell’artista.

Profondo il cordoglio della sindaca Claudia Sereni, che l’ha definita “una donna speciale”, capace di tenere insieme persone, relazioni e attività creative, sottolineando il suo ruolo centrale nella storia culturale della città e nel percorso artistico del marito. Sereni ha annunciato l’impegno dell’amministrazione a valorizzarne la memoria, insieme a quella del fumettista, quale eredità culturale per la comunità.