Auto finisce in un fosso pieno d'acqua a Cascina, muore una donna

Tragico incidente questo pomeriggio a Cascina, dove per cause in corso di accertamento un'auto con due persone all'interno è finita fuori strada ribaltandosi in un fosso pieno d'acqua. Una donna ha purtroppo perso la vita, in salvo un uomo trasportato in ospedale.

Sul posto, in via Santa Maria in località San Giorgio poco dopo le 17, sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso inviati dal 118 e la polizia municipale di Cascina. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che con appositi dispositivi di protezione individuale sono entrati in acqua per liberare il corpo della donna, quest'ultima non ce l'ha fatta. Estratta dal veicolo a nulla purtroppo sono valsi i tentativi di rianimazione del personale sanitario. La passeggera, una donna anziana, è deceduta. L'uomo, riuscito ad uscire con l'aiuto di alcuni passanti, è stato affidato al personale sanitario. In corso di accertamento la dinamica dell'incidente.

