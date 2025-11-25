Auto finisce in un fosso pieno d'acqua a Cascina, muore una donna

Cronaca Cascina
Condividi su:
Leggi su mobile

L'altra persona coinvolta in salvo

Tragico incidente questo pomeriggio a Cascina, dove per cause in corso di accertamento un'auto con due persone all'interno è finita fuori strada ribaltandosi in un fosso pieno d'acqua. Una donna ha purtroppo perso la vita, in salvo un uomo trasportato in ospedale.

Sul posto, in via Santa Maria in località San Giorgio poco dopo le 17, sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso inviati dal 118 e la polizia municipale di Cascina. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che con appositi dispositivi di protezione individuale sono entrati in acqua per liberare il corpo della donna, quest'ultima non ce l'ha fatta. Estratta dal veicolo a nulla purtroppo sono valsi i tentativi di rianimazione del personale sanitario. La passeggera, una donna anziana, è deceduta. L'uomo, riuscito ad uscire con l'aiuto di alcuni passanti, è stato affidato al personale sanitario. In corso di accertamento la dinamica dell'incidente.

Notizie correlate

Cascina
Cronaca
25 Novembre 2025

Sorpreso mentre spaccia cocaina, arrestato un 27enne

Controlli intensificati sul territorio da parte della Guardia di Finanza nelle ultime settimane hanno portato all’arresto di un 27enne tunisino residente a Cascina, sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina [...]

Cascina
Cronaca
15 Novembre 2025

Caccia con richiami vietati, denunciati due pensionati. Sequestrate armi, attrezzature e una telecamera

Operazione dei Carabinieri Forestali contro la caccia illegale lungo l'Arno. Due pensionati, di 72 e 64 anni, sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria di Pisa dopo essere stati sorpresi a cacciare [...]

Cascina
Cronaca
12 Novembre 2025

Lancia cocaina dalla finestra, arrestato 39enne

Un 39enne è stato arrestato per spaccio a Cascina. I carabinieri hanno notato due persone fuggire, erano nei pressi della casa del 39enne. Sono state bloccate e controllate ma intanto [...]



Tutte le notizie di Cascina

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina