Camion intraversato lungo al Fi-Pi-Li, traffico riaperto alle 3 dopo oltre 5 ore

Attorno alle 20 di lunedì 24 novembre un mezzo pesante si è intraversato sulla Firenze-Pisa-Livorno, dopo l’uscita Lastra a Signa in direzione mare, in conseguenza del quale, nel giro di pochi minuti, si sono formate lunghe code.

Per risolvere la situazio è intervenuto prontamente il personale tecnico della Metrocittà e di Avr spa, che gestisce la FiPiLi per conto della Città Metropolitana di Firenze, oltre alla Polizia stradale e ai Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza l’area, rimuovere il mezzo pesante e ripristinare la normale viabilità.

La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ha subito informeto dell’avvenuta chiusura della Fi-Pi-Li tra lo svincolo di Lastra a Signa e quello di Ginestra Fiorentina (direzione mare), per permettere in sicurezza la rimozione del tir, e avvisava che i tempi per la riapertura non sarebbero stati brevi.

Istituita anche l’uscita obbligatoria a Lastra a Signa in direzione mare: le Forze dell’ordine hanno fatto fare inversione di marcia a tutti i veicoli leggeri per consentirne l’uscita a Lastra a Signa mentre i mezzi pesanti sono rimasti fermi. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi.

Poiché il tir ha sfondato la barriera che delimita la superstrada e la motrice del mezzo è rimasta in bilico sul fosso sottostante, è stata eseguita dai tecnici una tempestiva e delicata operazione di rimozione e messa in sicurezza in condizioni atmosferiche avverse.

La situazione si è risolta solo nella notte verso le 3 quando è stato riaperto il traffico in Fi-Pi-Li tra lo svincolo di Lastra a Signa e quello di Ginestra Fiorentina (direzione mare).

Notizie correlate