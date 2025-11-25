Camion intraversato lungo al Fi-Pi-Li, traffico riaperto alle 3 dopo oltre 5 ore

Cronaca Lastra a Signa
Condividi su:
Leggi su mobile

Attorno alle 20 di lunedì 24 novembre un mezzo pesante si è intraversato sulla Firenze-Pisa-Livorno, dopo l’uscita Lastra a Signa in direzione mare, in conseguenza del quale, nel giro di pochi minuti, si sono formate lunghe code.
Per risolvere la situazio è intervenuto prontamente il personale tecnico della Metrocittà e di Avr spa, che gestisce la FiPiLi per conto della Città Metropolitana di Firenze, oltre alla Polizia stradale e ai Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza l’area, rimuovere il mezzo pesante e ripristinare la normale viabilità.

La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze ha subito informeto dell’avvenuta chiusura della Fi-Pi-Li tra lo svincolo di Lastra a Signa e quello di Ginestra Fiorentina (direzione mare), per permettere in sicurezza la rimozione del tir, e avvisava che i tempi per la riapertura non sarebbero stati brevi.
Istituita anche l’uscita obbligatoria a Lastra a Signa in direzione mare: le Forze dell’ordine hanno fatto fare inversione di marcia a tutti i veicoli leggeri per consentirne l’uscita a Lastra a Signa mentre i mezzi pesanti sono rimasti fermi. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi.

Poiché il tir ha sfondato la barriera che delimita la superstrada e la motrice del mezzo è rimasta in bilico sul fosso sottostante, è stata eseguita dai tecnici una tempestiva e delicata operazione di rimozione e messa in sicurezza in condizioni atmosferiche avverse.
La situazione si è risolta solo nella notte verso le 3 quando è stato riaperto il traffico in Fi-Pi-Li tra lo svincolo di Lastra a Signa e quello di Ginestra Fiorentina (direzione mare).

Notizie correlate

Lastra a Signa
Cronaca
25 Novembre 2025

Camion si intraversa lungo carreggiata, bloccata la Fi-Pi-Li

Incidente in Fi-Pi-Li dove un mezzo pesante ha perso il controllo e si é intraversato bloccando completamente la strada. L’incidente é avvenuto dopo l’uscita di Lastra a Signa in direzione [...]

Empoli
Cronaca
24 Novembre 2025

Incidente tra San Miniato e Empoli in Fi-Pi-LI: circa 10km di coda

Incidente questa mattina sulla Fi-Pi-Li. Intorno alle 8.30 si è verificato uno scontro tra San Miniato ed Empoli Est, in direzione Firenze. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente. [...]

San Miniato
Cronaca
21 Ottobre 2025

Pioggia, due incidenti e disagi in Fi-Pi-Li: oltre 3km di coda a San Miniato verso Firenze, 5km a Cascina

Mattinata complicata per gli automobilisti in Fi-Pi-Li in entrambe le direzioni, anche a causa dell'ondata di maltempo che ha congestionato al viabilità lungo la strada. Un incidente, intorno alle ore [...]



Tutte le notizie di Lastra a Signa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina