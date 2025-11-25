Camion si intraversa lungo carreggiata, bloccata la Fi-Pi-Li

(foto I Dannati della FiPiLi - Facebook)
Incidente in Fi-Pi-Li dove un mezzo pesante ha perso il controllo e si é intraversato bloccando completamente la strada. L’incidente é avvenuto dopo l’uscita di Lastra a Signa in direzione Pisa, intorno alle ore 20. Non ci sarebbero feriti.
Pesanti ripercussioni al traffico che é stato completamente bloccato.
Alle ore 00.30 la strada era ancora chiusa con uscita obbligatoria prima del tratto interessato
