Camion si intraversa lungo carreggiata, bloccata la Fi-Pi-Li

Cronaca Lastra a Signa
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto I Dannati della FiPiLi - Facebook)

L’incidente é avvenuto nei pressi dell’uscita di Lastra a Signa. Strada chiusa

Incidente in Fi-Pi-Li dove un mezzo pesante ha perso il controllo e si é intraversato bloccando completamente la strada. L’incidente é avvenuto dopo l’uscita di Lastra a Signa in direzione Pisa, intorno alle ore 20. Non ci sarebbero feriti.

Pesanti ripercussioni al traffico che é stato completamente bloccato.

Alle ore 00.30 la strada era ancora chiusa con uscita obbligatoria prima del tratto interessato

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
24 Novembre 2025

Incidente tra San Miniato e Empoli in Fi-Pi-LI: circa 10km di coda

Incidente questa mattina sulla Fi-Pi-Li. Intorno alle 8.30 si è verificato uno scontro tra San Miniato ed Empoli Est, in direzione Firenze. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente. [...]

San Miniato
Cronaca
21 Ottobre 2025

Pioggia, due incidenti e disagi in Fi-Pi-Li: oltre 3km di coda a San Miniato verso Firenze, 5km a Cascina

Mattinata complicata per gli automobilisti in Fi-Pi-Li in entrambe le direzioni, anche a causa dell'ondata di maltempo che ha congestionato al viabilità lungo la strada. Un incidente, intorno alle ore [...]

Lastra a Signa
Cronaca
9 Settembre 2025

Incidente vicino Ginestra in Fi-Pi-Li: lunghe code in superstrada

Un incidente è avvenuto questa mattina (martedì 9 settembre) sulla Fi-Pi-Li e sono diversi i chilometri di coda in superstrada. Non si conoscono ancora i dettagli dello scontro né le [...]



Tutte le notizie di Lastra a Signa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina