Castelfranco e Santa Croce prorogano la formazione del Piano Strutturale per sei mesi 

“Il territorio va tutelato da storture urbanistiche o decisioni affrettate, quindi meglio prendere qualche mese in più per approvare il piano strutturale e fare un lavoro accurato”. A dirlo sono il sindaco di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini e il primo cittadino di Santa Croce sull'Arno, Roberto Giannoni. “Abbiamo deciso di prorogare di 6 mesi la formazione del piano strutturale, questa decisione permetterà agli uffici di continuare a lavorare alla redazione del documento di pianificazione del territorio e non fermare parte dell’attività edilizia, eventualità che avrebbe penalizzato cittadini e professionisti che comunque erano a conoscenza della scadenza. Nel frattempo stiamo già avviando il piano operativo su entrambi i territori”.

I due comuni stanno predisponendo un piano strutturale condiviso e se fossero scattate le norme di salvaguardia, nuove edificazioni e in parte ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni nella maggioranza dei casi sarebbero state impossibili.

Ad appesantire il lavoro per la formazione del piano strutturale sono in parte le osservazioni dei privati, ma soprattutto i contributi arrivati dagli enti superiori o comunque competenti nei vari aspetti, come l'ambiente, assetto idraulico e geologico del territorio, la tutela del patrimonio archeologico per dirne alcuni. Una serie di contributi che sono risultati complessi da sviluppare e che richiederanno più tempo.

Dal punto di vista politico però a Giannoni e Mini non è andata giù l'attacco mediatico dell'opposizione e dicono: “Ancora una volta le minoranze consiliari hanno perso l'opportunità di lavorare per il territorio, dimostrando che cercano solo visibilità e scontro politico. Se volevano operare nell'interesse dei cittadini, invece di andare sul giornale a dare le solite 'lezioni' di politica, ci saremmo potuti confrontare e cercare una strada condivisa nell'interesse di tutti i cittadini di Castelfranco e di Santa Croce. Invece no, mentre noi già pensavamo di avvalerci di questa legge e aspettavamo delle conferme dagli uffici, che dobbiamo ringraziare per il lavoro svolto fino a oggi e per aver consentito il rilascio dei permessi a costruire nei tempi stabiliti, loro si sono preoccupati solo di cercare visibilità sui giornali, attaccando la maggioranza senza sapere cosa stessimo facendo. Forse, noi non abbiamo capito che politica intendano fare dall'opposizione di Santa Croce e Castelfranco, ma sicuramente questo metodo non va a vantaggio della collettività”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

