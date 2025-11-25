Certaldo avvia il percorso di aggiornamento del PEBA, cittadini possono compilare questionario

Il Comune di Certaldo ha avviato il percorso di aggiornamento del PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, uno strumento fondamentale per rendere la nostra città più accessibile, vivibile e inclusiva per tutti.

Grazie a questo aggiornamento sarà possibile intercettare nuovi finanziamenti e programmare interventi concreti per migliorare strade, marciapiedi, edifici e spazi pubblici.

Questo progetto nasce anche a seguito della “Skarrozzata” dello scorso maggio, un’iniziativa che ha coinvolto molti cittadini in una camminata “nei panni” di chi vive ogni giorno difficoltà motorie. Durante l’evento, ad esempio, sono state utilizzate sedie a rotelle per verificare quanto fosse facile – o faticoso – attraversare il centro di Certaldo.

Adesso serve il contributo di tutti. Il Comune invita i cittadini a compilare un questionario per segnalare i punti critici del paese e contribuire alla mappatura delle barriere architettoniche.

Dove trovare il questionario? Online sul sito del Comune: ww.comune.certaldo.fi.it

Nella sezione notizie troverete il link al modulo da compilare online. https://forms.gle/RQnxJQANoVLcYX7M8

Oppure è disponibile in formato cartaceo, presso il desk in portineria. Per la compilazione c’è tempo dal 25 novembre al 9 gennaio.

La tua partecipazione è importante per costruire insieme una Certaldo più accessibile e senza barriere.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa