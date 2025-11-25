Continua l'occupazione al Fermi-Da Vinci. Buongiorno Empoli: "Ascoltare i ragazzi"

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Non si ferma la mobilitazione di studenti e studentesse. I consiglieri Masi e Ciolli in visita nell'istituto: "Il futuro della nostra società è dentro le scuole"

Non si ferma l'occupazione all'Istituto Fermi-Da Vinci di Empoli, iniziata ieri 24 novembre nei plessi di via Bonistallo e via Fabiani. Questo nonostante la forte contrarietà che avrebbe espresso il dirigente scolastico. Da quanto appreso studenti e studentesse promotori della mobilitazione sarebbero stati ammoniti di possibili conseguenze. Ma questa sera la decisione presa è quella di andare avanti con la protesta, fino a venerdì come preannunciato, avviata soprattutto in merito a questioni strutturali e anche denunciando scarso dialogo con la dirigenza (Qui la notizia). "Non stiamo avendo un confronto, abbiamo un muro davanti a noi" si apprende da alcuni studenti a poco più di 24 ore dall'inizio dell'occupazione.

L'appello di Masi e Ciolli, Buongiorno-Empoli: "Spetta a noi dialogare con ragazze e ragazzi. Il futuro è dentro le scuole"

Sempre oggi nell'istituto si sono recati rappresentanti di altre scuole del territorio e i consiglieri di opposizione Buongiorno-Empoli Leonardo Masi e Sabrina Ciolli. "Abbiamo trovato ragazze e ragazzi consapevoli, preparati e pronti al confronto. I motivi che hanno portato all’occupazione sono apparsi chiari fin dai primi minuti: strutture fatiscenti che compromettono sia il regolare svolgimento delle attività didattiche sia quei momenti personali e conviviali che agli studenti dovrebbero essere garantiti". Oltre ai problemi alla struttura, ricordati dal consigliere Masi nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook, "ciò che le studentesse e gli studenti denunciano con maggiore forza è la mancanza di dialogo, ascolto e confronto con le istituzioni, siano esse scolastiche o amministrative". E aggiunge: "Ciò che in questo momento ci sta più a cuore è fare in modo che studenti e studentesse possano tornare a vivere la scuola in luoghi che sentano più accoglienti e migliori, sia sul piano materiale sia su quello umano". Per questo Masi e Ciolli lanciano un appello "all’istituzione scolastica (al preside in primo luogo), al sindaco della nostra città e alla sindaca della Città Metropolitana: il futuro della nostra società è dentro quelle scuole. Si sta auto-organizzando, sta cercando di essere riconosciuto e ascoltato. Spetta a noi, come istituzioni, confrontarci, capire e dialogare con queste ragazze e questi ragazzi. Per il bene delle nostre scuole e dei nostri studenti, la nostra parte politica è aperta al dialogo e al confronto con chiunque".

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
25 Novembre 2025

Giornata contro al violenza sulle donne, Csa Intifada: "Chiediamo la fine di questa strage"

Le consuete fiaccolate, i minuti di silenzio sui banchi delle scuole, nei luoghi istituzionali sono le solite tristi abitudini di sottomissione della società di oggi. Dobbiamo sentirci vive, stare nelle [...]

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
24 Novembre 2025

Osservatorio sicurezza sul lavoro, FdI Empolese Valdelsa: "Risultato per tutto il territorio"

Fratelli d’Italia per l’Empolese Valdelsa esprime grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, nell’ultimo Consiglio dell’Unione, dello Statuto e del Regolamento dell’Osservatorio sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, un organismo che nasce [...]

Empoli
Politica e Opinioni
22 Novembre 2025

Il Pd Empolese Valdelsa chiama Fossi e Giani: "Mortificata rappresentanza territoriale"

Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa, ha inviato un documento alla segretario regionale Emiliano Fossi, al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, al responsabile organizzazione del Pd nazionale Igor Taruffi, al responsabile Enti [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina