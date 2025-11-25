Convocato il Consiglio Comunale a Montespertoli

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 27 novembre, alle ore 21:15, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza oppure a seguire la seduta tramite l'apposito canale YouTube.: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito al dissesto stradale in Via Schifani e sul mancato intervento per una situazione nota da oltre un anno;

4. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli sul supporto alle azioni di prevenzione, contrasto e regolamentazione del gioco d’azzardo e relativo disturbo;

5. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito all’adesione alla “giornata regionale - La Partita Applaudita”;

6. Mozione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito alla revisione degli attraversamenti pedonali previsti nel progetto del percorso pedonale di collegamento tra il Capoluogo e il Centro per la Cultura del territorio “I Lecci”;

7. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito alla tutela della libertà di stampa quale diritto fondamentale sancito dalla Costituzione;

8. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito al Disegno di Legge del Ministro Valditara relativo al consenso informato per i progetti di educazione sessuale e affettiva nelle scuole”;

9. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli per eliminare il tetto del 5x1000 alle organizzazioni del terzo settore”;

10. Modifiche al regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

11. Affidamento in house ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura ed installazione di un sistema di limitazione accessi dell’area pedonale del centro storico di Montespertoli e relativo servizio di gestione e manutenzione all inclusive per la durata di cinque anni;

12. Regolamento comunale per i servizi relativi al diritto allo studio – modifiche;

13. Approvazione della gestione associata per la realizzazione del progetto Re.a.dy con i comuni dell'Unione Empolese Valdelsa;

14. Convenzione tra l'Unione dei comuni Circondario Empolese Valdelsa ed i comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Montaione, Gambassi Terme, Montespertoli e Vinci per l'esercizio associato delle funzioni attribuite dalla Regione Toscana alla comunità d'ambito ai sensi della L.R. n. 61 del 31/12/2024. Approvazione schema di convenzione;

15. Variazioni al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2025/2027, ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 (Tuel).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa