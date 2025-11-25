Convocato per il consiglio comunale di Cerreto Guidi, ecco di cosa si discuterà

E’convocato per Giovedì 27 novembre, alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono cinque gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Approvazione convenzione con l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci per l’esercizio associato delle funzioni attribuite dalla Regione Toscana alla Comunità d’ambito ai sensi della L.R. N.61 del 31/12/2024;

3. Ratifica deliberazione G.C. 220 del 17/11/2025 avente ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di previsione 2025/2027, al DUP 2025/2027 ed alla nota integrativa 2025”;

4. Variazioni al Bilancio di previsione 2025, al DUP 2025/2027 e alla nota integrativa 2025/2027-Presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio 2025;

5. Presentazione del Bilancio di previsione 2026-2028 al Consiglio comunale.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa