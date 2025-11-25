Femminicidio, premio di laurea in memoria di Eleonora Guidi. La sorella: "Le leggi ci sono, vanno applicate"

Cronaca Firenze
(Foto da Facebook)

Si è svolta a Firenze la cerimonia del premio di laurea dedicato a Eleonora Guidi, giovane donna uccisa a 34 anni dal compagno l’8 febbraio scorso a Rufina. L’iniziativa, promossa dall’Università di Firenze, premia la migliore tesi di laurea magistrale sulla violenza di genere, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo della vittima e promuovere consapevolezza.

A margine della cerimonia, Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, ha sottolineato l’importanza di applicare le norme esistenti per la tutela delle famiglie colpite dai femminicidi: “Le leggi ci sono, è importante applicarle, perché vanno solamente messe in pratica”. Ha inoltre evidenziato come sia fondamentale garantire protezione a tutti i familiari delle vittime, dai fratelli ai figli, fino agli orfani.

Elisabetta Guidi ha ringraziato l’Ateneo per l’iniziativa, definendola “stupenda” e utile a formare consapevolezza attraverso studi, tesi e podcast: “Qui si formano le menti che guideranno il nostro Paese”.

