Fermati due uomini per spaccio in centro a Pontedera: sequestrati cocaina e hashish

Due uomini, di 39 e 32 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Pontedera nel pomeriggio del 21 novembre con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I militari, impegnati in un normale servizio perlustrativo nel centro cittadino, hanno sorpreso i due mentre cedevano droga a un terzo soggetto.

La perquisizione immediata ha permesso di recuperare 13 grammi di cocaina, un panetto di hashish da 100 grammi, 150 euro in contanti, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e un telefono cellulare. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Su disposizione della Procura di Pisa, i due arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza fino al rito direttissimo del giorno successivo. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

