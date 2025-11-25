Finanziere trova 500 euro e li dona alla Caritas

Cronaca Orbetello
Aveva trovato una busta con 500 euro in una delle vie principali della città, oltre un anno fa, e dopo tutte le procedure previste per rintracciare il proprietario – compreso l’avviso sull’albo pretorio comunale – nessuno si era fatto avanti. Così un militare della Guardia di Finanza di Grosseto, divenuto di diritto possessore della somma allo scadere dei termini, ha scelto di devolvere il denaro a chi ne ha più bisogno.

La donazione è stata consegnata simbolicamente domenica 23 novembre al vescovo della diocesi, mons. Bernardino Giordano, durante la messa celebrata nel Duomo di Orbetello in occasione della Giornata mondiale per i poveri 2025.

Un gesto semplice ma significativo, sottolinea il Corpo, che ribadisce come l’impegno delle Fiamme Gialle non si limiti al contrasto degli illeciti economici, ma si estenda anche al sostegno sociale e alla vicinanza ai cittadini più in difficoltà.

