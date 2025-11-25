Giornata contro al violenza sulle donne, Csa Intifada: "Chiediamo la fine di questa strage"

Le consuete fiaccolate, i minuti di silenzio sui banchi delle scuole, nei luoghi istituzionali sono le solite tristi abitudini di sottomissione della società di oggi. Dobbiamo sentirci vive, stare nelle piazze e urlare la nostra rabbia! Fare rumore assordante contro questo sistema dove chi dovrebbe difendere si mostra indifferente e cieco.

Oggi 25 Novembre il numero di donne ammazzate nel 2025 risulta essere circa 75. Le donne, le persone non vanno lasciate  sole, non possiamo pensare ad inasprimento delle pene, allo spray al peperoncino prima di uscire, a regolare il modo di vestirsi, o misurare quanto possiamo bere.

Siamo oggi come da sempre a fianco di tutte le donne, alle donne Palestinesi, Iraniane, Curde, Zapatiste che abitano in quei territori colonizzati e invasi dai conflitti, delle loro leggi di padri che uccidono, di soldati "moralisti" che violentano.

L'uso della copertura mediatica che ogni volta si ripete, ricordardiamo l'altissima percentuale dei fondi antiviolenza tagliati da questo governo.

Le donne ammazzate, stuprate, violentate sono omicidi di Stato! Non vogliamo più avere paura di uscire, non vogliamo più avere terrore di questa società patriarcale! Dobbiamo arrestare questo sistema con investimenti culturali, con un cambiamento alla radice della società. Urliamo BASTA! Chiediamo la fine di questa strage!

Csa Intifada

