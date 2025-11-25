Giornata contro la violenza sulle donne, 3 incontri al Liceo con il Commissariato di Pontedera

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulla donne del 25 novembre, il Commissariato di Pontedera ha tenuto 3 incontri, alla presenza di circa 180 studenti del triennio, presso il liceo Linguistico, Umanistico e Economico-Sociale “Montale” di Pontedera, sul tema “Violenza sulle donne- Attività di prevenzione e di supporto della Polizia di Stato”.
L’incontro si è incentrato sulle varie forme di violenza e sugli strumenti normativi quali il nuovo reato di femminicidio, l’ammonimento, il divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico per i reati di atti persecutori, revenge porn, e violenza di genere.
Sono stati spiegati, anche attraverso la visione di alcuni video, quali sono i comportamenti da evitare, quali i segnali da non sottovalutare e quali tutele preventive e repressive sono previste, specificando il ruolo della Polizia di Stato nella procedura denominata “Codice Rosso” che si attiva a seguito di denuncia o di presentazione della vittima nei Pronto Soccorso degli ospedali.
Tali interventi potranno continuare ad essere tenuti nelle scuole che lo richiederanno direttamente al Commissariato di Pontedera.
