Il Centro Culturale CAMBIO ospita Cristina Manetti con il nuovo libro 'A Penelope che prende la valigia'

Prosegue il percorso letterario del Centro Culturale CAMBIO con il ciclo d’incontri “Libri d’Autore”, curato da Claudia Centi, che dopo l’apertura con Giorgio Van Straten torna a proporre un appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea. Giovedì 28 novembre, alle ore 18, nel Salone Giovanni Parlavecchia, sarà presentato il nuovo libro di Cristina Manetti, A Penelope che prende la valigia.

Al centro del volume, la rilettura in chiave moderna della figura femminile del mito: Penelope non tesse e non attende, ma sceglie di partire, diventando simbolo di autodeterminazione e libertà. Una riflessione che l’autrice dedica alla figlia adolescente e, idealmente, a tutte le donne in cerca di un proprio cammino.

Manetti, già Capo di Gabinetto della Regione Toscana, presidente del Museo Casa di Dante e ideatrice del progetto Toscana delle Donne, è stata di recente nominata assessora alla cultura dal presidente Eugenio Giani. Il libro segna un nuovo passo del suo percorso umano e professionale, intrecciando istituzioni, cultura e dimensione personale.

La serata prevede momenti di lettura a cura della Sezione Soci Coop di Castelfiorentino, accompagnamento musicale dell’Associazione Orpheus con Martina Fondati e un reportage fotografico realizzato dal Gruppo fotografico Giglio Rosso. L’artista Sonia Rossetti renderà omaggio all’autrice con una creazione realizzata durante l’evento.

Per l’occasione, alle bambine e ai bambini presenti sarà donata una copia dell’albo Ti voglio bene perché sei libera (Federighi Editori), iniziativa promossa in collaborazione con Cetra Cultura e il Consiglio regionale della Toscana nell’ambito della settimana dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne.

Al termine è previsto il firmacopie.

Ingresso libero.

Fonte: Ufficio Stampa