La mitica scritta "Puccio sterza" rivive su un autobus a Livorno

Puccio Sterza, la celebre scritta che campeggia da anni sulla curva della variante tra Il Romito e Antignano a Livorno, esce dal muro dove è diventata un simbolo e finisce stampata su un autobus. Nasce infatti il "PuccioBus", dalla collaborazione fra Autolinee Toscane gestore regionale del trasporto pubblico su gomma e la pagina Instagram LivornoGramm.

Dalla scritta vandalizzata al Pucciobus

Come spiegato da at, il lavoro stava proseguendo da mesi per realizzare la grafica sull'autobus che portasse in giro per la città una delle scritte più rappresentative e conosciute dai livornesi e non solo. Poi nelle ultime settimane la scritta è stata oggetto di vandalismi, comunque prontamente recuperati dai writer che l'hanno fatta riaffiorare. E dopo gli episodi LivornoGramm e at hanno accelerato, portando il PuccioBus in strada. Al momento sta facendo servizio sulla Linea 2+ (dalla Stazione a Miramare), ma nelle prossime settimane coprirà le varie linee urbane della città.

Come è nata l'idea

La collaborazione fra at e LivornoGramm, viene spiegato in una nota, è partita tempo fa quando in occasione dell’inserimento dei numeri per indicare le Linee bus urbane, LivornoGramm si occupò di una parte della comunicazione verso i livornesi. E anche l’idea di celebrare la scritta "Puccio sterza" è antica per merito dell’assessora alla mobilità del Comune di Livorno, Giovanna Cepparello che suggerì a Tommaso Rosa, direttore marketing & comunicazione di at, LivornoGramm come una delle fonti più divertenti e al tempo stesso più seguite a Livorno.

"L’idea che ci ha mosso – spiega Tommaso Rosa – è portare al centro delle nostre comunità l’autobus anche da un punto di vista identitario. Già ora il bus è al centro della vita di molte persone, pensiamo agli studenti che vanno a scuola, a chi va in centro, a chi lo usa per andare e tornare da lavoro. A Livorno poi questo ruolo del bus è ancora più presente basti pensare alle navette che assieme al Comune facciamo per il centro durante le festività natalizie, o a quelle per i grandi eventi culturali come Effetto Venezia, o le Linee bus speciali estive per andare al mare come la Linea 20, pensata dagli studenti di Livorno e realizzata grazie all’amministrazione comunale. Quindi il bus è nelle nostre vite, ma lo diamo per scontato. Non lo vediamo, né vediamo il suo ruolo così importante. Per questo, per farlo vedere, ho pensato a un bus con la scritta PUCCIO STERZA. L’idea poi è stata realizzata e se vogliamo resa ancora più iconica grazie a LivornoGramm e a Giulio Murziani. E in effetti il retro del bus è anche un richiamo-citazione di LivornoGramm, che serve a invitare a usare di più i servizi bus". Oltre alla scritta "Puccio sterza" sul fianco, il retro dell'autobus riporta la frase: "Co tutti i cappottamenti che ci sono prendere il bus è l'unico futuro". "Il PuccioBus serve a far vedere di più l'autobus. Anzi, come scrivono su LivornoGramm: Trovatelo, fotografatelo, ma soprattutto pigliatelo!".

