La sezione di Montelupo dell'Associazione Carabinieri celebra la Virgo Fidelis

La Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Montelupo Fiorentino, insieme alla sottosezione di Montespertoli, si prepara a celebrare la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. L’appuntamento è per domenica 30 novembre presso la Parrocchia di San Donato a Livizzano, con un programma che unirà tradizione religiosa, musica e momenti di condivisione.

La giornata si aprirà alle 9.30 con la Santa Messa presieduta dal Cardinale Ernest Simoni e concelebrata dal parroco don Cristian Meriggi. Al termine della funzione sarà eseguita l’Ave Maria di Schubert dal tenore Michael Michelucci, accompagnato all’organo e al violino da Andrea Boccino. Seguirà il Silenzio, affidato alla tromba di Davide Nigi, momento solenne dedicato alla commemorazione.

Dopo le foto di rito, alle 11.30 il programma proseguirà al ristorante “I Palmenti” con un brindisi augurale in vista delle festività natalizie e con la cerimonia di consegna di attestati, medaglie e nuove tessere associative. A procedere con le consegne sarà l’Ispettore Regionale dell’ANC, Generale di Divisione Luigi Nardini, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio.

La giornata si concluderà con il pranzo sociale, animato da un momento di intrattenimento a cura di Graziano Salvadori & Friends.

Un appuntamento che rinnova un legame profondo con la comunità e celebra i valori dell’Arma: fedeltà, memoria e servizio.