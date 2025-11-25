Le stazioni di Firenze e Pisa si illuminano di rosso: l’impegno di FS contro la violenza sulle donne

Anche le stazioni di Firenze Santa Maria Novella e Pisa Centrale si tingono di rosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Gruppo FS Italiane conferma così il proprio impegno nella sensibilizzazione contro ogni forma di abuso e discriminazione di genere, promuovendo una cultura del rispetto come valore identitario.

Nel capoluogo toscano, oltre all’illuminazione simbolica, sarà inaugurata una nuova panchina rossa all’interno della stazione, iniziativa realizzata da Rete Ferroviaria Italiana. È uno dei luoghi scelti in Italia per ricordare le vittime di femminicidio e ribadire la necessità di riconoscere i primi segnali di violenza.

In contemporanea, facciate e sedi ferroviarie in trenta città italiane, da nord a sud, si coloreranno di rosso come atto di condanna verso violenze, abusi e femminicidi. A Roma, la sede centrale di FS ospiterà anche una installazione di scarpette rosse.

Quest’anno il Gruppo FS, insieme a Fondazione Libellula, ha realizzato una guida pratica dedicata al riconoscimento delle diverse forme di violenza – psicologica, fisica, economica, sessuale, fino alla cyberviolenza – con strumenti immediati per intervenire in modo informato e rispettoso.

Il documento evidenzia quattro segnali da non sottovalutare: svalorizzazione e umiliazioni, isolamento sociale, controllo della vita quotidiana e minacce o segni di maltrattamenti. In caso di sospetti, si invita a contattare subito i numeri di emergenza.

Il Gruppo FS, che ha recentemente ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere, ricorda inoltre le misure interne messe in campo negli ultimi anni: un Codice di Condotta sulle molestie sessuali attivo dal 2017 e uno sportello di ascolto per lavoratrici e lavoratori operativo dal 2020.

Notizie correlate