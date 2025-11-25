Le ultime votazioni in Consiglio comunale a Empoli: sì all'adesione alla rete diritti del popolo palestinese

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito lunedì 24 novembre 2025, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

10 Variazioni al bilancio di previsione 2025-2027. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli.

11 Art 194 d.lgs 267/2000 - riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del tribunale ordinario di Firenze n. 2787/2025. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli.

12 Art 194 d.lgs 267/2000 - riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza del tribunale ordinario di Firenze n. 2788/2025. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli.

13 Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) – approvazione modifiche al regolamento. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Fratelli d'Italia, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli.

14 Acquisizione al patrimonio comunale di alcuni terreni in località Ponte a Elsa- approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Fratelli d'Italia, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli.

15 Approvazione delle modifiche e del testo coordinato della convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 per la gestione associata del Piano Educativo Zonale tra i comuni dell’area Empolese Valdelsa (zona Empolese Valdelsa della Toscana) su richiesta della Regione Toscana. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli.

16 Convenzione tra l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa ed i comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Montaione, Gambassi Terme, Montespertoli e Vinci per l'esercizio associato delle funzioni attribuite dalla Regione Toscana alla Comunità di ambito turistico- approvazione schema convenzione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli.

17 Presa d’atto delle modifiche allo schema di convenzione tra Comune di Empoli e Città Metropolitana di Firenze per l’uso in orario extrascolastico delle palestre annesse agli istituti scolastici secondari di secondo grado (già approvato con dcc 64/2025). Indirizzi per la sottoscrizione e la successiva gestione degli spazi sportivi. Il punto è stato approvato all'unanimità.

20 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari gruppo Buongiorno Empoli - Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli adesione alla “rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese. per il diritto internazionale e per la coesistenza pacifica dei popoli”. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, contrari Centrodestra per Empoli.

21 Mozione presentata dai gruppi consiliari Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su interruzioni delle collaborazioni con il governo e con enti israeliani a causa delle persistenti violazioni del diritto internazionale a Gaza e in Cisgiordania. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi Sinistra, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, contrari Fratelli d'Italia e Centrodestra per Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

