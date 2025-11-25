Maltempo in Toscana, nel Pisano cadono 158mm di pioggia in 24 ore

È stata una notte di forte maltempo in Toscana, con precipitazioni molto intense soprattutto nel nord ovest della regione. A San Giuliano Terme, nel Pisano, sono caduti oltre 158 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore, come reso noto dal governatore Eugenio Giani. Alla luce dell’ondata di pioggia, ieri è stato attivato il codice arancione fino alle 9 di questa mattina.

L’allerta ha portato il Comune di Livorno a posticipare l’apertura delle scuole alle 10, mentre a Prato gli istituti sono rimasti chiusi. Piogge abbondanti sono state registrate anche nelle province di Lucca e Pistoia.

Intanto, a Poggio a Caiano, è stata riaperta al traffico via Lombarda lungo la Sp 9, chiusa ieri in via precauzionale per l’innalzamento dei livelli idrometrici del torrente Calcinaia e dei corsi d’acqua limitrofi. Secondo quanto comunicato dal Comune, alle 7.15 il livello dell’Ombrone a ponte all’Asse era sceso a 4,44 metri, in calo e vicino al primo livello di guardia.