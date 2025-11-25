Mercatino di Natale del Centro diurno di Cerbaiola: 4 appuntamenti a Empoli

A Empoli in arrivo quattro appuntamenti con il Mercatino di Natale del Centro diurno di Cerbaiola: la prima data da segnare in agenda è il 26 novembre, a seguire il 3, il 10 e il 17 dicembre, sempre nello spazio soci del centro commerciale in via Sanzio. Come spiegato dal Centro diurno al mercatino si potranno trovare oggetti realizzati a mano dai ragazzi. L'augurio è che tanti cittadini visitino il mercatino, come aggiunto dal Centro di Cerbaiola: "Vi aspettiamo numerosi!".

