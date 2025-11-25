Migliaia di visitatori alla Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi

Ancora un weekend da grandi numeri: la 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi bissa il successo del primo appuntamento, e si prepara per il gran finale di sabato 29 e domenica 30 novembre.

Nonostante il freddo pungente, il meteo ha regalato al pubblico due giornate vivaci e ricche di appuntamenti dall’insegna del gusto, della tradizione e dell’identità territoriale. Anche in questo weekend migliaia di visitatori hanno affollato il borgo storico, partecipando a presentazioni, concerti e, naturalmente, lasciandosi conquistare dalle numerose prelibatezze proposte.

Tra i momenti più attesi e partecipati del secondo weekend, certamente, l’assaggio del mitico Risotto con il Tartufo Bianco di Renato Tozzi. Il piatto, preparato dallo chef Gilberto Rossi di Pepenero, ha scaldato il palato e il cuore dei tanti che hanno avuto la possibilità di assaporarlo: il ricavato sarà devoluto alla Caritas di San Miniato Basso.

Ci si avvia così verso il terzo, e ultimo fine settimana della manifestazione, con ancora numerosi appuntamenti in cartellone per un connubio perfetto tra arte, cultura, ed enogastronomia. Tornano gli appuntamenti allo Spazio Incontri: sabato 29 novembre alle 11 si terrà la presentazione del libro "L'arte in Cucina: Gli artisti incontrano gli chef". Scritto da Domenico Monteforte ed edito da Giorgio Mondadori.

Domenica 30 novembre alle 11 presentazione de "Il Libro Scomparso. Le indagini dell'agenzia Nessuno-il caso Livorno 01/23" di Fabrizio Niglio. Sempre domenica, ma alle 17, in occasione dei 200 anni di Pinocchio, si terrà la presentazione del calendario degli eventi dedicati. Interverrà Eugenio Giani, presidente del comitato collodiano.

La fase conclusiva della Mostra Mercato del Tartufo Bianco è, da tradizione, segnata dai riconoscimenti legati al mondo del tartufo: domenica, a partire dalle 18, saranno assegnati tre ambitissimi riconoscimenti.

Si parte con il Premio Stagnazza, dell’Associazione Tartufai delle Colline San Miniatesi al cercatore di tartufo dell'anno, si prosegue con il Premio Tartufissimo della Pro Loco San Miniato, al più grande Tartufo Bianco delle Colline Samminiatesi esposto alla Mostra e infine il Premio Arturo "Bega" Gallerini, attribuito dalla Fondazione San Miniato Promozione, al più grande Tartufo Bianco delle Colline Samminiatesi della stagione. Un riconoscimento atteso con grande trepidazione, il sogno di ogni tartufaio: battere il record e superare i 2.520 grammi che, dal 1954, detengono il primato del tartufo più grande del mondo. Chissà se il freddo degli ultimi giorni riuscirà a dare la spinta finale e regalare un Tuber Magnatum Pico da record!

La 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi è organizzata da Fondazione San Miniato Promozione e dal Comune di San Miniato, coadiuvata da Regione Toscana, Provincia di Pisa, Associazione Nazionale Città del Tartufo, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Associazione Tartufai delle colline sanminiatesi e vari sponsor.

Il programma completo dell’ultimo fine settimana della manifestazione è disponibile su sanminiatopromozione.it.

Fonte: Ufficio Stampa

