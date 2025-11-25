Misericordia di Empoli e Unicoop Firenze insieme per la salute del territorio

La Misericordia di Empoli e Unicoop Firenze uniscono le forze e presentano: “Insieme per la salute del territorio”. Due giorni, sabato 29 e domenica 30 novembre al Centro*Empoli, interamente dedicati al benessere, alla prevenzione e alla scoperta di un nuovo modello di welfare territoriale. Il progetto prenderà forma negli ambulatori della Misericordia di Empoli, attualmente in corso di realizzazione, negli spazi adiacenti il nuovo il supermercato Coop di via Susini, a Empoli.

L’evento “Insieme per la salute del territorio” si aprirà sabato 29 novembre alle ore 10, nella sala Soci Unicoop, con il talk “La salute che fa bene al territorio”. Un momento di confronto e approfondimento, coordinato da Claudio Vanni, responsabile Relazioni Esterne di Unicoop Firenze, che vedrà la partecipazione del Governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai, insieme a medici e rappresentanti delle istituzioni locali.

Nei due giorni dedicati all’iniziativa, dalle 10 alle 18, la galleria esterna del supermercato ospiterà un vero e proprio “Villaggio della salute”. Uno spazio dedicato alla prevenzione, con stand informativi, check-up gratuiti, degustazioni con prodotti Coop e attività ispirate allo slogan “La salute si assaggia”: un modo semplice e coinvolgente per scoprire come una dieta equilibrata, e al tempo stesso gustosa, possa contribuire al benessere quotidiano. Le attività saranno supportate dalla dottoressa Benedetta Puccetti, nutrizionista degli ambulatori della Misericordia di Empoli, che sarà a disposizione per confronti, domande e suggerimenti pratici dalle 9 alle 12.

Spazio e attività anche per i più piccoli, con l’area ricreativa con giochi e con il teatrino dei bambini: uno spettacolo di marionette dedicato alla salute e animato dai volontari della Misericordia di Empoli. Appuntamento sabato alle ore 16 e replica domenica alle 17.30 nell’area adiacente allo spazio soci.

Il Villaggio della Salute ospiterà anche un ambulatorio mobile per check-up e screening gratuiti. Medici e operatori saranno a disposizione: sabato dalle 15 alle 18 per lo screening del melanoma, domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 per l’ecografia tiroidea, domenica dalle 14.30 alle 19 la consulenza pediatrica, e sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 per una valutazione osteopatica ed esame dell’udito.

Sarà presente anche un infopoint dedicato a illustrare i servizi sanitari che saranno disponibili all’interno nei nuovi ambulatori della Misericordia di Empoli in via Susini. I nuovi spazi, la cui apertura è prevista per aprile 2026, saranno un centro diagnostico polispecialistico per la salute di tutti: un punto di riferimento moderno e accessibile. Circa mille metri quadrati, distribuiti su due piani, con spazi accoglienti e tecnologie avanzate pensati per offrire un’assistenza sanitaria completa, e di alto livello, con oltre quindici ambulatori dedicati a visite specialistiche, area diagnostica avanzata e percorsi riabilitativi.

Grazie alla partnership tra Misericordia di Empoli e Unicoop Firenze, i soci sia dell’Arciconfraternita sia Unicoop Firenze, potranno usufruire di vantaggi esclusivi tra cui: priorità nelle prenotazioni, tariffe agevolate per visite ed esami, pacchetti prevenzione convenzionati e sconti dedicati.

“Siamo molto soddisfatti – commenta il Governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai – di annunciare ufficialmente non solo l’apertura dei nuovi spazi dedicati alla salute, completamente rinnovati in via Susini, ma anche l’avvio di una preziosa partnership con Unicoop Firenze. Una sinergia importante che porterà grandi vantaggi a tutta la cittadinanza con servizi di alto livello a portata di tutti”.

“L’evento in calendario al Centro*Empoli – dichiara Claudio Vanni, Responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze – sarà un importante momento per parlare di prevenzione, salute e benessere: invitiamo tutti i soci, clienti e cittadini a partecipare alle iniziative in programma e a scoprire i vantaggi e i nuovi servizi che, in collaborazione con la Misericordia, potremo offrire ai nostri soci”.

Fonte: Misericordia di Empoli

Notizie correlate