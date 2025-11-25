Montespertoli celebra il Patrono Sant’Andrea. Un’opera di Terreni al Palazzo Comunale

Il Comune di Montespertoli si prepara a celebrare il Patrono Sant’Andrea con una giornata ricca di iniziative civili, religiose e culturali che coinvolgeranno l’intera comunità. Domenica 30 novembre 2025 un programma diffuso, tra Palazzo Comunale, centro storico e Piazza del Popolo farà vivere il paese con appuntamenti pensati per valorizzare il senso di appartenenza e di partecipazione cittadina.

La mattinata si aprirà alle ore 10:30 nella Sala del Consiglio con la Cerimonia di cittadinanza onoraria per i bambini stranieri residenti, un momento sempre molto sentito che testimonia l’impegno dell’Amministrazione per l’inclusione e l’accoglienza.

A seguire, alle ore 11:00, si terrà la Santa Messa solenne per Sant’Andrea, Santo Patrono di Montespertoli, celebrata nella chiesa parrocchiale in Piazza Machiavelli.

Il pomeriggio alle ore 16:00 con l’appuntamento “Sant’Andrea d’artista”, che prevede la cerimonia di presentazione e donazione dell’opera Giovane contadina con frutta e vino di Gino Terreni presso la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale.

L’opera è una bozza preparatoria realizzato da Gino Terreni nei primi anni ’80 con carboncino e tempera su carta scenica che sarà presentato incorniciato in occasione di Sant’Andrea d’Artista. L’opera possiede un doppio e significativo legame con Montespertoli: è infatti il cartone preparatorio del mosaico conservato presso il ristorante La Lanterna a Pulica, realizzato dallo stesso Terreni nello stesso periodo dei mosaici di San Donato a Livizzano; inoltre richiama, per stile e simbologie — in particolare l’elemento decorativo dell’uva — il bassorilievo Il Tripudio collocato in viale del Risorgimento, uno dei lavori più noti dell’artista nel nostro territorio.

L’evento sarà accompagnato dalla Nuova Filarmonica Amedeo Bassi, che offrirà un momento musicale dedicato alla ricorrenza.

La giornata si concluderà in Piazza del Popolo alle ore 17:30 con l’attesa accensione dell’albero di Natale e delle luminarie del centro storico, primo segno dell’avvio del periodo natalizio a Montespertoli. L’atmosfera sarà resa ancora più speciale dalla partecipazione del coro dei Montegufetti e da un brindisi offerto dall’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare agli eventi della giornata, un’occasione per ritrovarsi, celebrare le tradizioni locali e condividere uno dei momenti più significativi per la comunità montespertolese.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

