Muore a 95 anni Lorenzo Buffon, storico portiere negli anni Cinquanta. Giocò anche nella Fiorentina

Cronaca Calcio
Condividi su:
Leggi su mobile

Si è spento a Latisana, in provincia di Udine, Lorenzo Buffon, grande portiere del Milan negli anni Cinquanta. A darne notizia è stata la figlia Patricia. Buffon, che avrebbe compiuto 96 anni il 19 dicembre, è morto a causa di un improvviso arresto cardiaco.

Con la maglia rossonera difese la porta per un decennio, dal 1950 al 1960, vincendo cinque scudetti nell’era guidata in campo da Niels Liedholm. Nel corso della sua lunga carriera giocò anche per Genoa, Fiorentina e Inter, e fu convocato in Nazionale.

I funerali si terranno in forma privata a Latisana.

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
5 Agosto 2025

Penalizzazione Cuoiopelli, la società: "Tutti sono stati pagati, debiti da passata gestione"

In merito alla notizia dei giorni scorsi sulla penalizzazione di 3 punti alla Cuoiopelli di Santa Croce sull'Arno nel prossimo campionato di Promozione inflitta dalla Procura Federale per "non versato [...]

Calcio
Cronaca
31 Maggio 2025

Notte amara a Monaco: sfuma il sogno Champions per i tre toscani dell’Inter

Finale a senso unico all’Allianz Arena di Monaco di Baviera: il Paris Saint-Germain travolge l’Inter con un netto 5-0, conquistando la sua prima Champions League e spegnendo i sogni nerazzurri. [...]

Firenze
Cronaca
27 Maggio 2025

Fiorentina-Roma primavera, accuse per Nicolò Zaniolo: avrebbe aggredito due giocatori

La Procura della Figc ha aperto un’indagine sulla rissa avvenuta al termine della semifinale del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma. Secondo la Roma, l’episodio sarebbe stato provocato da Nicolò [...]



Tutte le notizie di Calcio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina