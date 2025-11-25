Muore a 95 anni Lorenzo Buffon, storico portiere negli anni Cinquanta. Giocò anche nella Fiorentina

Si è spento a Latisana, in provincia di Udine, Lorenzo Buffon, grande portiere del Milan negli anni Cinquanta. A darne notizia è stata la figlia Patricia. Buffon, che avrebbe compiuto 96 anni il 19 dicembre, è morto a causa di un improvviso arresto cardiaco.

Con la maglia rossonera difese la porta per un decennio, dal 1950 al 1960, vincendo cinque scudetti nell’era guidata in campo da Niels Liedholm. Nel corso della sua lunga carriera giocò anche per Genoa, Fiorentina e Inter, e fu convocato in Nazionale.

I funerali si terranno in forma privata a Latisana.

