Porte aperte sul futuro: presentazioni e open days dell’I.C. Fucecchio

L’Istituto Comprensivo di Fucecchio inaugura il calendario degli appuntamenti dedicati alle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 con due importanti incontri di presentazione generale dell’offerta formativa, entrambi a cura della Dirigente Scolastica Angela Surace e ospitati presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Montanelli-Petrarca”: sabato 29 novembre 2025 alle ore 9.30 è prevista la presentazione generale dell’offerta formativa delle scuole dell’infanzia; sabato 29 novembre 2025 alle ore 10.30,invece, presentazione generale dell’offerta formativa delle scuole primarie
Successivamente le famiglie avranno la possibilità di visitare direttamente le scuole dell’Istituto, incontrare gli insegnanti, conoscere i progetti e raccogliere tutte le informazioni utili per una scelta consapevole, grazie a un ricco calendario di open days.
OPEN DAYS SCUOLE PRIMARIE
Martedì 9 dicembre
Scuola primaria “C. Collodi” (Querce): 17.30 – 18.30
Scuola primaria “G. Pascoli”: 18.00 – 19.00
Mercoledì 10 dicembre
Scuola primaria “1° Maggio” (Galleno): 17.30 – 18.30
Scuola primaria “G. Carducci”: 18.00 – 19.00
Giovedì 11 dicembre
Scuola primaria “Bardzky” (Cappiano): 17.30 – 18.30
Scuola primaria “R. Fucini” (San Pierino): 18.00 – 19.00
OPEN DAYS SCUOLE DELL’INFANZIA
Lunedì 15 dicembre
Scuola dell’infanzia “La Casetta nel Bosco” (Vedute): 17.30 – 18.30
Scuola dell’infanzia “Pesciolino Arcobaleno”: 18.00 – 19.00
Martedì 16 dicembre
Scuola dell’infanzia “Paese dei Balocchi” (Pinete): 17.30 – 18.30
Scuola dell’infanzia “Girotondo”: 18.00 – 19.00
Mercoledì 17 dicembre
Scuola dell’infanzia “C’era una Volta” (San Pierino): 17.30 – 18.30
Scuola dell’infanzia “Grillo Parlante”: 18.00 – 19.00
L’Istituto attende tutte le famiglie per vivere insieme un’occasione preziosa di conoscenza, dialogo e partecipazione, con l’obiettivo di accompagnare ogni bambino e bambina verso un percorso scolastico sereno e ricco di opportunità.
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
