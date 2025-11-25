Pranzo solidale dei Rotary Club a Carmignano: raccolti 3mila euro per la missione in Uganda

Domenica 16 novembre, presso la Sala Polivalente Il Galli di Carmignano, i Rotary Club dell’Area Toscana 1 (Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore, San Miniato, Santa Croce Comprensorio del Cuoio, Fucecchio-Santa Croce ed E-Club 2071) hanno partecipato a un pranzo solidale per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Gocce di Vita, impegnata da anni nel sostenere progetti di aiuti umanitari in Uganda. I fondi raccolti sono stati destinati alla prossima missione che partirà nel mese di febbraio 2026 e che vedrà impegnato il presidente entrante Andrea Parisi, nonché assistente del governatore Giorgio Odello, sua moglie Patrizia, diversi medici e molti rotariani, tra cui Roberta Salvadori, presidente Rotary San Miniato, e Antonio Martini, presidente Rotary Santa Croce Comprensorio del Cuoio, presenti al pranzo insieme ai presidenti Riccardo Ganni (Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore), Luca Borgioli (Fucecchio-Santa Croce) e Filippo Ravenni (E-Club 2071), accompagnati da soci, parenti e amici.

L’idea è nata nei mesi estivi, nel periodo dei passaggi del collare dei vari club: spinti dallo spirito di collaborazione, dall’amicizia nata tra i presidenti e dalla volontà comune di interpretare al meglio il motto dell’AR 25-26 “Unite For Good”, è stato deciso di realizzare il progetto coinvolgendo cittadini, associazioni e amministrazione comunale. Fortuna ha voluto che Riccardo Ganni conoscesse da quasi trent’anni Marco Plumari, cittadino di Carmignano, volontario della Misericordia, appassionato di temi sociali e già organizzatore di eventi simili: coinvolto fin da subito, ha accettato con entusiasmo e professionalità, diventando l’autentico organizzatore del pranzo. I club hanno fatto la loro parte, mentre Marco ha coinvolto amici, colleghi, clienti e naturalmente la Misericordia di Carmignano che ha messo a disposizione i giovani volontari per il servizio ai tavoli.

Al pranzo hanno partecipato quasi 150 persone, permettendo di raccogliere 3.000 euro per la missione in Uganda. Particolare successo ha avuto anche il flash mob a sorpresa organizzato da Marco con la compagnia teatrale Quinta Abbondante, volto a sensibilizzare sul tema dello spreco alimentare, piaga sociale ancora più drammatica se confrontata con la carenza di acqua e cibo in Paesi come l’Uganda. Prima della conclusione, Andrea Parisi ha illustrato nel dettaglio la missione e ricordato, con evidente emozione, le difficili condizioni in cui vivono gli ugandesi e i risultati ottenuti nelle precedenti missioni: formazione scolastica e professionale, cure mediche, infrastrutture idriche e abitative, adozioni.

Prima del pranzo, i club hanno visitato la Sala Consiliare di Carmignano insieme all’assessore al turismo Di Giacomo Dario, a Stefano Fatighenti, studioso di storia locale e archeologia, e ad Alessandro Capecchi, cultore di letteratura e arte. Sono stati mostrati foto e video dedicati alla storia di Carmignano, ai suoi luoghi d’interesse, alle tradizioni culinarie e alle peculiarità culturali. Un ringraziamento speciale è andato ad Alessandro per la sua appassionata illustrazione della “Visitazione del Pontormo”, capolavoro simbolo dell’identità carmignanese.

I presidenti dei club dell’Area Toscana 1 hanno ribadito l’importanza di lavorare insieme, in amicizia e armonia, convinti che risultati significativi nel service si raggiungano unendo le forze nel rispetto del motto “Unite for Good”. Ringraziano infine Marco per la perfetta organizzazione e augurano a Gocce di Vita il meglio per la prossima missione in Uganda.