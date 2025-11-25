Principio di incendio in ospedale a Pisa, nessun ferito

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Principio di incendio in un edificio, che ospita alcuni studi clinici e uffici amministrativi, del presidio ospedaliero Santa Chiara di Pisa. È successo intorno alle 13.30 quando sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Pisa. Rilevata la presenza di fumo, in via precauzionale è stato evacuato l'edificio e sospese le attività.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. I vigili del fuoco hanno ricercato il punto di innesco dell'incendio e provveduto a spegnerlo rapidamente. Successivamente è stato interdetto provvisoriamente l'accesso e l'utilizzo degli uffici fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della parte di struttura interessata.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
25 Novembre 2025

Maltempo in Toscana, nel Pisano cadono 158mm di pioggia in 24 ore

È stata una notte di forte maltempo in Toscana, con precipitazioni molto intense soprattutto nel nord ovest della regione. A San Giuliano Terme, nel Pisano, sono caduti oltre 158 millimetri [...]

Toscana
Cronaca
24 Novembre 2025

Rischio idrogeologico e idraulico, allerta arancione su Toscana nord ovest

L'intensificarsi della perturbazione atlantica porta piogge diffusi e rovesci su tutta la Toscana. In questo scenario la Sala operativa della Protezione civile regionale, oltre a prorogare fino a domani, martedì 25 [...]

Empoli
Cronaca
24 Novembre 2025

Incidente tra San Miniato e Empoli in Fi-Pi-LI: circa 10km di coda

Incidente questa mattina sulla Fi-Pi-Li. Intorno alle 8.30 si è verificato uno scontro tra San Miniato ed Empoli Est, in direzione Firenze. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente. [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina