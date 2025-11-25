Principio di incendio in ospedale a Pisa, nessun ferito

Principio di incendio in un edificio, che ospita alcuni studi clinici e uffici amministrativi, del presidio ospedaliero Santa Chiara di Pisa. È successo intorno alle 13.30 quando sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Pisa. Rilevata la presenza di fumo, in via precauzionale è stato evacuato l'edificio e sospese le attività.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. I vigili del fuoco hanno ricercato il punto di innesco dell'incendio e provveduto a spegnerlo rapidamente. Successivamente è stato interdetto provvisoriamente l'accesso e l'utilizzo degli uffici fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della parte di struttura interessata.

